میوه شب عید در گیلان عرضه می شود/پیش بینی ۳۴ اکیپ گشت نظارتی

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دلق پوش عصر دوشنبه در جلسه بررسی تأمین میوه شب عید با اشاره به تأمین میوه باکیفیت برای عرضه به مردم، اظهار کرد: ضمانت‌های لازم از مسئولان مربوطه در زمینه تهیه میوه با کیفیت گرفته شده است.

وی با تأکید بر اینکه در صورت بی کیفیت بودن، میوه‌ها عودت داده می‌شود، ادامه داد: همه دستگاه‌های خدمات رسان و نظارتی باید پای کار باشند.

رئیس سازمان صمت گیلان در ادامه با بیان اینکه ۳۶ اکیپ گشت مشترک بازرسی و نظارت برای کنترل بازار در ایام نوروزی پیش بینی شده است، گفت: گشت‌های نظارتی بر بازار شب عید از ابتدای اسفند ماه آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بازرسی‌ها بدون ملاحظه دارای اهمیت و در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: کم کاری‌ها غیر قابل قبول است. باید در فرصت باقیمانده اقدامات لازم انجام شود.

دلق پوش با اشاره به ظرفیت‌های توریستی و گردشگر پذیری بالای استان گیلان، بیان کرد: مباشرین خرید سیب و پرتقال پس از خرید نسبت به سورتینگ مجدد قبل از عرضه به مردم در محل سردخانه اقدام می‌کنند.

وی افزود: بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار گیلان در ایام نوروزی ۷۰۰ تن پرتقال و ۷۰۰ تن سیب در استان از تاریخ ۲۵ اسفند ماه امسال لغایت یکم فروردین سال ۹۹ از طریق شرکت تعاونی روستایی استان با همکاری شهرداری‌ها در کل شهرستان‌های استان با تعرفه دولتی عرضه خواهد شد.