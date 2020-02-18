حجت الاسلام مختار کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اگر بخواهیم قدرت کشوری را مورد ارزیابی قرار دهیم، ابتدا به ساکن، مشارکت مردمی آن را در اداره کشور مورد مطالعه قرار می‌دهیم، افزود: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به برکت خون شهدا و نعمت عظیم ولایت، این شرایط برای همه مردم فراهم شده است که به یک اندازه در سرنوشت خود دخیل باشند.

وی با اشاره به اینکه کسانی که رژیم گذشته را درک کرده‌اند، به خوبی می‌دانند که نحوه انتخاب نمایندگان چقدر مضحک بوده است، تصریح کرد: این در حالی است که امروز همه آحاد ملت به‌راحتی هم برای انتخاب شدن و هم برای انتخاب کردن تصمیم می‌گیرند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با یادآوری اینکه در طول نظام جمهوری اسلامی، همواره انتخابات متعددی با مشارکت بسیار خوب مردم برگزار شده است، ادامه داد: به طوری که تقریباً در هر سال یک انتخابات انجام شده است که این نوع دموکراسی در هیج جای دنیا نظیر ندارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر حضور مردم در انتخابات تاکید داشته و مشارکت مردم را در اینباره نماد اقتدار نظام اسلامی می‌دانند، اظهار کرد: البته مردم فهیم ما نیز به دعوت رهبر فرزانه انقلاب همواره لبیک گفته و در همه انتخابات حضور حداکثری داشتند.

کرمی گفت: در این دوره نیز فارغ از هر نتیجهای مردم ما مصمم هستند که بنا بر توصیه قرآن «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم» پرشور در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرده و با حضور خود، دشمنان را منکوب کنند.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید دقت کنند که از بین نامزدها بر اساس دیدگاه رهبر معظم انقلاب و شاخص‌های توصیه شده ایشان، افراد صالح را انتخاب کنند، افزود: کاندیداها نیز باید بدانند که مردم از رفتارهای برخی از نمایندگان مجلس احساس خجالت و حقارت می‌کنند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به اینکه در طول دوره‌های گذشته شاهد اظهارنظر و رفتارهای بسیار کودکانه بعضی از نمایندگان بوده‌ایم که هر کسی را از حمایت از آن‌ها دچار تردید و دلسردی می‌کند، ادامه داد: داوطلبان باید دقت کنند، درست است که با نگاه مهربانانه شورای نگهبان به عرصه رقابت آمده‌اند اما مردم رفتار آن‌ها را کاملاً زیر نظر دارند و بر اساس تجربیات گذشته، افراد را انتخاب می‌کنند.

کرمی با تاکید بر اینکه به هر حال مردم ایران حضور در انتخابات را در اولویت خود قرار داده و سپس افراد صالح را انتخاب خواهند کرد، گفت: علی‌رغم همه دلسردی‌ها و کم‌لطفی‌ها، به عشق رهبری و حمایت از ولایت و نظام، همه ما در انتخابات یازدهمین دوره مجلس سورای اسلامی شرکت خواهیم کرد تا مجلسی قدرتمند و قوی و ضد اسکتبار و همراه با رهبری و ولایت تشکیل دهیم.