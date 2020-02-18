خبرگزاری‌مهر، گروه استان‌ها: با رسیدن به روزهای پایانی تبلیغات نمایندگی مجلس شورای اسلامی بازار تبلیغات‌های انتخاباتی در چهار حوزه انتخاباتی خراسان‌جنوبی نیز داغ‌تر شده و کاندیداها نیز از روش‌های مختلف و متعددی برای جلب آرای مردم استفاده می‌کنند.

کلیپ‌های سخنرانی‌های خود را در فضای مجازی منتشر و در مساجد با مردم گفت‌وگو می‌کنند، قول‌ها و وعده‌هایی برای پیشرفت شهر و استان می‌دهند اما برخی از مردم معتقدند این روش‌ها برای شناخت اصلح کافی نیست.

حسین رضوی از شهروندان بیرجند در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: همه کاندیداها حرف‌های خوبی چون سخن از انقلاب، پیشرفت خراسان‌جنوبی و رفع مشکلات اقتصادی می‌زنند اما چگونه می‌توان در لابه‌لای این تبلیغات باور قلبی نامزد به این حرف‌ها را دریافت.

شناخت اصلح با مناظرات و گفت‌وگوهای چالشی

وی یادآور شد: تا گفت‌وگوهای چالشی و مناظرات شکل نگیرد عیار سخن نامزدها مشخص نمی‌شود چرا که با سخنرانی‌های آتشین نمی‌توان به شناخت اصلح رسید.

فرشته خضری نیز در گفت‌وگو با مهر بیان‌کرد: پای سخن برخی از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی نشستم ولی متأسفانه نامزدها به کلی گویی بسنده کرده‌اند و از این جهت نمی‌توان به شناخت کاندیدای اصلح رسید.

وی ادامه داد: دنبال راه و روشی برای شناخت بیشتر نامزدهای مجلس شورای اسلامی هستم که به نظرم در این میان پرسش و پاسخ‌های صریح و شفاف در هر قالبی چون مناظره می‌تواند به شناخت بیشتر کمک کند.

یکی از دانشجویان بیرجندی نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: با نزدیک شدن به اتمام زمان تبلیغات کاندیداها برای انتخابات مجلس شورای اسلامی متأسفانه با مسائلی رو به رو هستیم که دولت و کابینه آنها در استان‌ها به جای شفاف سازی کارایی کاندیدا، دست بر برهم زدن این شفاف سازی در خصوص عملکرد دارند که نمونه آن مناظره کاندیداها است.

زندی بیان کرد: حال سوال اینجاست اگر نامزدی نیاید صحبت کند و نظراتش را بگوید و مردم او را به چالش نکشند چگونه کارآمد بودن وی را تشخیص دهند؟

وی گفت: روشن است که هر کسی می‌تواند در سطح شهر تبلیغات کند و بنرهای بزرگ در سر هر چهار راه بزند و و پوسترهایش را بر در و دیوار و همه ماشین‌ها بچسباند اما مهم این است که کدام یک از این کاندیدا توان صحبت کردن دارند و می‌توانند برنامه خود را برای آینده احتمالی برگزیده شدن بیان کنند و مهم‌تر اینکه دفاع کنند!

صحبت در مساجد و سخنرانی در کوچه و بازار خوب است اما همه اینها می‌تواند یک شوی تبلیغاتی باشد چرا که کم نبودند مسئولانی که با همین کارهای پوپولیستی به مقام و منصب رسیده آمد و بعد مردم را از یاد برده‌اند و خیلی کم بودند کسانی که برنامه خودشان را بیان کردند و از آن دفاع کردند! در بین قشر نخبه به مناظره نشستند و به چالش کشیده شدند.

به گفته وی در واقع این کار می‌تواند ملاک بسیار بهتری برای نشان دادن کارایی و توانمندی و برنامه‌ریزی و سواد یک کاندیدا باشد.

وی تصریح کرد: اما متأسفانه در استان نهادینه شده که نامزدها تنها به روال شو انتخاباتی بسنده کنند و قدرت خود را با پوسترهایشان به نمایش بگذارند هرچند هستند کسانی که اعلام آمادگی کردند برای پاسخگویی برنامه‌هایشان همان‌هایی که اموالشان را شفاف به مردم نیز نشان دادند و از رسانه‌ای کردن آن بیم نداشتند.

در همین زمینه نیز حجت‌الاسلام غلامحسین نوفرستی قائم مقام نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌جنوبی در گفت و گو با مهر بیان‌کرد: با اتکا به صرف سخنرانی‌های نامزدهای انتخاباتی نمی‌توان به شناخت کافی رسید.

وی بیان‌کرد: این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که برخی دم از ولایت و ارزش‌ها در سخنان خود می‌زنند ولی در اندیشه باطنی خود امید به جریان‌های لیبرالی دارند و از این منظر باید با بصیرت بیشتری انتخاب کرد.

در مسیر تبلیغات نیز در مواردی کاندیداها و هوادارانشان مرتکب تخلفاتی شدند که البته از دیدید ناظران پنهان نماند.

تخلفات تبلیغاتی

حجت‌الاسلام یدالله وحدانی‌نیا، معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان‌جنوبی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در زمینه تبلیغات یکی از تخلفات چاپ بنر و پوستر بزرگ‌تر از حد و اندازه مجاز قانونی است.

وی اظهار کرد: تذکرات در مورد تخلفات داده می‌شود ولی جمع‌آوری این بنرها و پوسترها ممکن است در این شرایط حساس ایجاد التهاب کند.

در این میان بیشتر مردم مناظره را راه شناخت بهتر کاندیداها می‌دانند چرا که در لابه لای گفت‌وگوها، عصبی شدن‌ها، مواجه‌شدن با سوالات غیر قابل پیش‌بینی بهتر می‌توان از اندیشه واقعی افراد شناخت پیدا کرد.

حجت‌الاسلام احمدرضایی، مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی نیز در گفت‌وگوی با مهر بیان‌کرد: یکی از راه‌های شناخت نامزد اصلح همین مناظره‌ها است.

وی گفت: برگزاری مناظره در محیط‌های علمی و دانشگاهی نیز از مهمترین روش‌های شناخت کاندیداهاست چرا که گاه در میانه داغ شدن گفت‌وگوها و جواب دادن‌ها به رقیب انتخاباتی، فرد اندیشه باطنی خود را به صورت ناخواسته نشان می‌دهد.

سخن سوال برانگیز فرماندار و لغو مناظرات در دانشگاه‌ها

در این میان علی ناصری فرماندار بیرجند در نشست خبری ۲۸ بهمن ماه اعلام کرد که برگزاری مناظره‌ها در مراکز دولتی و از جمله دانشگاه‌ها طبق قانون ممنوع است چرا که دانشگاه‌ها نیز مراکز دولتی محسوب می‌شوند و باید در مراکز خصوصی و یا مساجد و حسینیه‌ها به دنبال پیگیری مناظرات بود.

این مسئله در حالی مطرح می‌شود که خیلی از مردم معتقدند که در دوره‌های قبل کاندیداها به صورت تک‌نفره و مجزا نمی‌توانستند در دانشگاه‌ها تبلیغات داشته باشند ولی مناظرات اشکالی نداشته است.

از طرف دیگر برگزاری مناظرات در اماکن خصوصی چون هتل‌ها نیز به واسطه هزینه‌بر بودن و یک اسراف غیر ضرور در تبلیغات وجهه خوبی ندارد و باید راه چاره‌ای اندیشید.

قرار بود در تاریخ سی‌ام بهمن‌ماه مناظره‌ای در سالن اجتماعات یکی از دانشگاه‌های بیرجند برگزار شود که به واسطه گفته و نظر فرماندار بیرجند در زمینه ممنوعیت برگزاری مناظرات در دانشگاه‌ها لغو شد.

بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان

در همین زمینه بسیج دانشجویی پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان خراسان‌جنوبی بیانیه‌ای منتشر و از این لغو مناظرات و مغایرت آن با نامه وزیر علوم به رؤسای دانشگاه‌ها انتقاد کرده است. در بخشی از آن خطاب به آمده است که با توجه به نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، حضور کاندیداها و یا هواداران آنان که متقاضی استفاده از فضای دانشگاهی برای بیان دیدگاه‌ها هستند در قالب مناظره مجاز است.

با این حال اگر برنامه مناظره را هم با تفاسیر شخصی از متن قانون از دانشگاه‌ها حذف کنید، چگونه مؤذنان جامعه بینش لازم را برای انتخاب اصلح بدست آوردند.

برگزاری مناظره در دانشگاه در تضاد با قانون است

ناصر خوش‌خبر، رئیس ستاد انتخابات خراسان‌جنوبی نیز در گفت‌و گو با مهر اظهار کرد: بعد از طرح شدن موضوع خلاف قانون بودن و یا نبودن برگزاری مناظرات در محیط دانشگاه‌ها از هیئت نظارت مسئله را پیگیری کردم.

وی بیان‌کرد: نظر هیئت نظارت نیز بر این بود که با توجه به متن قانونی در زمینه ضرورت عدم استفاده از اموال دولتی در تبلیغات کاندیداها استفاده از سالن‌های دانشگاه‌ها برای برگزاری مناظرات با متن قانون تضاد دارد.

رئیس ستاد انتخابات خراسان‌جنوبی یادآور شد: کاندیداها و هوادارانشان می‌توانند برای برگزاری مناظرات در محیط‌های دیگری مثل مساجد، حسینیه‌ها و یا سایر اماکن برنامه‌ریزی کنند.

هر چند در شهر بیرجند دو مناظره یکی در هتل کوهستان و دیگری در مسجد حضرت صدیقه طاهره (س) برگزار شد ولی در این بین عدم حضور همه کاندیدها در مناظرات باز هم گلایه‌های مردم را به همراه داشت و موجب شد انتظار مردم از برگزاری این مناظرات برآورده نشود.