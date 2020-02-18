موردی از ابتلا به «کرونا» نداشتیم/ مردم به شایعات توجه نکنند

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون هیچ موردی از ابتلاء به ویروس کرونا در کشور و استان کرمانشاه به تأیید نرسیده است.

وی افزود: به منظور پیشگیری از ابتلاء به این ویروس اطلاع رسانی‌های گسترده از طریق ارسال پیامک، نصب بنر، حضور در رسانه‌ها و صدا و سیما انجام شده است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: مردم باید آگاه باشند و آموزش حق آنها است و این نباید شائبه تأیید ویروس کرونا را ایجاد کند.

این مسئول با تاکید بر اینکه هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد، عنوان کرد: مرکز بهداشت از طرق مختلف تنها درصدد ارائه آموزش به مردم است.

شکیبا تصریح کرد: مردم به شایعات موجود در فضای مجازی توجه نکنند زیرا این شایعات در راستای تشویش اذهان عمومی است.

وی خاطر نشان کرد: همچنان نیروهای مرکز بهداشت در پنج نقطه مرزی شامل شوشمی، شیخ صله، پرویزخان، خسروی و سومار مستقر هستند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: این نیروها با استقرار در نقاط مرزی افراد دارای علامت تب، سرفه و مشکلات تنفسی را شناسایی و مورد غربالگری قرار می‌دهند با این حال تاکنون موردی از ابتلاء به ویروس کرونا مشاهده نشده است.