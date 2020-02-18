  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۱۶

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه :

موردی از ابتلا به «کرونا» نداشتیم/ مردم به شایعات توجه نکنند

موردی از ابتلا به «کرونا» نداشتیم/ مردم به شایعات توجه نکنند

کرمانشاه_ معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: موردی از ابتلا به ویروس کرونا در استان مشاهده نشده است.

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون هیچ موردی از ابتلاء به ویروس کرونا در کشور و استان کرمانشاه به تأیید نرسیده است.

وی افزود: به منظور پیشگیری از ابتلاء به این ویروس اطلاع رسانی‌های گسترده از طریق ارسال پیامک، نصب بنر، حضور در رسانه‌ها و صدا و سیما انجام شده است.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: مردم باید آگاه باشند و آموزش حق آنها است و این نباید شائبه تأیید ویروس کرونا را ایجاد کند.

این مسئول با تاکید بر اینکه هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد، عنوان کرد: مرکز بهداشت از طرق مختلف تنها درصدد ارائه آموزش به مردم است.

شکیبا تصریح کرد: مردم به شایعات موجود در فضای مجازی توجه نکنند زیرا این شایعات در راستای تشویش اذهان عمومی است.

وی خاطر نشان کرد: همچنان نیروهای مرکز بهداشت در پنج نقطه مرزی شامل شوشمی، شیخ صله، پرویزخان، خسروی و سومار مستقر هستند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: این نیروها با استقرار در نقاط مرزی افراد دارای علامت تب، سرفه و مشکلات تنفسی را شناسایی و مورد غربالگری قرار می‌دهند با این حال تاکنون موردی از ابتلاء به ویروس کرونا مشاهده نشده است.

کد مطلب 4855629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها