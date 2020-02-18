به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح سه‌شنبه در نشست کارگروه تخصصی فرهنگی، اجتماعی و زنان استان بوشهر اظهار داشت: سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده منطبق با الگوی فرهنگی و اجتماعی استان تدوین‌شده است.

وی تصریح کرد: برش شهرستانی سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده استان بوشهر تدوین شود تا بتوان در سیاست‌گذاری‌های کلان استان تصمیم‌گیری بهتری انجام شود.

گراوند با تأکید بر نقش مهم زنان در عرصه‌های مختلف اجتماع اظهار داشت: نقش بانوان در جامعه بسیار مهم و اثربخش است که بهبود وضعیت زنان در حوزه‌های مورد مطالبه آنان به ویژه در عرصه اشتغال در اولویت است.

استاندار بوشهر از تصویب سند ارتقای وضعیت زنان استان بوشهر خبر داد و خاطرنشان کرد: با توجه به نظرات و پیشنهادهای اعضای کارگروه، اصلاحات لازم در سند ارتقا وضعیت زنان و خانواده انجام شود.