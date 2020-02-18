به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مصلایی پور داور درجه S۱ کشتی کشورمان در مورد آخرین قوانین و مقررات مطرح شده در کلینیک داوری رقابت های کشتی بزرگسالان قهرمانی آسیا در هند گفت: کلینیک داوران آسیایی با مدرسی کمال بوعزیز از کشور تونس برگزار شد. در این کلینیک در مورد انگشت گرفتن ها و حالت های اخطار، چگونگی تشخیص فعال و غیر فعال بودن کشتی گیران، امتیازها در مورد اجرای فنون تأکید شد و از داوران خواسته شد قوانین را مطابق مقررات اعلام شده بر روی تشک پیاده سازی کنند. در این مورد به طور مثال پیچاندن انگشتان نگاتیو (منفی، در ادامه تذکر و اخطار) و حالت پنجه تو پنجه پاسیو (کم کاری و در ادامه اخطار کم کاری) محسوب می شود.

وی در مورد تغییرات قوانین داوری افزود: قوانین داوری تغییر نداشته، اما در مورد رده سنی کشتی گیران دیگر ابتدای سال میلادی در هنگام پذیرش کشتی گیران ملاک نخواهد بود و سن کشتی گیر از زمان تولد تا زمان برگزاری مسابقات محاسبه خواهد شد. به طور مثال کشتی گیران رده جوانان که ١٨ ساله بودند قبلا باید با رضایت نامه والدین و نامه پزشکی در سر وزن کشی حاضر می شدند و مجاز به شرکت در رده بزرگسالان بودند و این ١٨ سال را تنها سال میلادی جاری تعیین می کرد، اما با قانون جدید اگر کشتی گیری با شرایط فوق بخواهد برای مثال در رده بزرگسالان کشتی بگیرد، دیگر سال جاری را به تنهایی مد نظر قرار نمی دهند. در صورتی که تاریخ روز و ماه تولدش مربوط به قبل از تاریخ وزن کشی بوده و ١٨ سال را تمام کرده باشد دیگر نیازی به ارائه مدارک فوق ندارد.

مصلایی پور ادامه داد: همچنین مربیانی که پس از پایان کشتی چلنج کنند یا اعتراضی به نحوه داوری داشته باشند ابتدا کارت زرد دریافت خواهند کرد و در صورت ادامه کارت قرمز خواهند گرفت و از سوی اتحادیه جهانی نیز ۱۰ هزار فرانک سوئیس جریمه خواهند شد.

وی گفت: مصدومیت حتما باید در خلال مسابقه و با تایید پزشک اتحادیه جهانی باشد و در غیر اینصورت مصدومیت محسوب نمی شود. از سوی دیگر اگر کشتی گیری نامه مصدومیت داشته و حریف او به فینال برسد و او بتواند در شانس مجدد قرار گیرد، حتما پزشک اتحادیه جهانی باید به او مجوز شرکت مجدد درمسابقه را بدهد.

این داور المپیکی در پایان خاطرنشان کرد: پس از برگزاری کلینیک داوران اعزامی به رقابت های قهرمانی آسیا آخرین موارد مطرح شده را به کادر فنی تیم ملی کشتی انتقال دادند.

سعید عباسی، نیما صادقی و مهدی بشیری دیگر داوران درجه S۱ کشورمان نیز در این کلینیک حضور داشتند.