پروژه های آبیاری و زهکشی مریوان ۸۶ درصد پیشرفت فیزیکی دارند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، خالد جعفری در جلسه طرح جامع شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور که با محوریت پروژه های شهرستان مریوان برگزار شد، اظهار داشت: این پروژه ها در شهرستان مریوان با سطحی برابر با چهار هزار و ۵۵۶ هکتار در حال اجرا است که تا کنون در سطح سه هزار و ۳۴۳ هکتار از مزراع آبیاری تحت فشار به طور کامل انجام شده است و در مابقی اراضی پیشرفت خوبی حاصل شده است.

وی با بیان اینکه خطوط انتقال از ایستگاه پمپاژ تا مزرعه لوله گذاری شده است، افزود: با وجود محدودیت های موجود، ۲۳۸ حوضچه به طور کامل اجرا شده و مابقی هم با مساعد شدن شرایط جوی انجام خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با تاکید بر اینکه تا کنون مطالبات اکثر پیمانکاران پروژه های آبیاری و زهکشی استان پرداخت شده است، ادامه داد: در سطح وزارت خانه به جد پیگیر تامین اعتبار برای تکمیل این پروژه ها و پرداخت مطالبات پیمانکاران هستیم.

جعفری حفظ و نگهداری از سیستم های آبیاری را مهمترین مسئله در حال حاظر دانست و یادآور شد: بهره برداران و ذینفعان سیستم های آبیاری باید در راستای نگهداری و مراقبت از اتصالات و شیرآلات وظیفه مند و مسئول باشند.

وی بیان کرد: مالکیت اراضی در شهرستان مریوان خرد بوده و میانگین قطعات زیر یک هکتار است که این موضوع برای اجرای پروژه های آبیاری مشکلاتی را به وجود آورده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان بر استفاده از ظرفیت های تعاونی در خصوص حل مشکلات اجتماعی پروژه ها تاکید کرد و گفت: باید نظام بهره برداری صحیحی برای استفاده از سیستم های آبیاری شکل بگیرد و دراین راستا وظیفه سنگینی به عهده مشاورین اجتماعی پروژه ها است.

جعفری خواستار تسریع در اجرای پروژه های شبکه های فرعی آبیاری شد و اظهار داشت: باید همکاران در کلیه بخش ها به منظور فرهنگ سازی حل مشکلات اجتماعی این طرح و توجیه بهره برداران با تمام همت تلاش کنند.