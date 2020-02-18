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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۵۸

مدیرکل ثبت احوال استان ایلام خبر داد:

۱۴ واحد اجرایی ثبت احوال ایلام آماده ارائه خدمات به مردم

۱۴ واحد اجرایی ثبت احوال ایلام آماده ارائه خدمات به مردم

ایلام-مدیرکل ثبت احوال استان ایلام گفت: ۱۴ واحد اجرایی ثبت احوال استان در آستانه انتخابات آماده ارائه خدمات سجلی است.

منوچهر تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت احوال آمادگی کامل دارد که در کنار ستاد انتخابات استان در راستای برگزاری انتخاباتی باشکوه و با حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رای، وظایف خود را به نحو احسن و شایسته انجام دهد.

وی اضافه کرد: ادارات و دفاتر ثبت احوال در ۱۰ شهرستان، سه بخش و یک نمایندگی و در مجموع ۱۴ واحد اجرایی ثبت احوال در نقاط مختلف استان با حضور همه کارکنان و همکاران برای ارائه خدمات سجلی فعالیت دارند.

مدیر کل ثبت احوال استان ایلام افزود: همچنین در روز پنج شنبه و جمعه نیز ادارات ثبت احوال به عنوان پشتیبان ستاد انتخابات نیز فعالیت خواهند داشت.

وی تصریح کرد: هر کدام از اقشار مختلف مردم که درخواست ارائه خدمات سجلی دارند، از جمله افرادی که شناسنامه آنان مفقود شده است، می‌توانند در راستای حضور باشکوه در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری به ادارات ثبت احوال استان مراجعه کنند که با هماهنگی‌های انجام شده در اسرع وقت نسبت به صدور شناسنامه برای این افراد اقدام خواهد شد.

تیموری افزود: افرادی که رای اولی هستند و امسال به سن ۱۸ سالگی رسیده‌اند اما به هر دلیلی تا به امروز شناسنامه خود را عکس دار نکرده‌اند نیز می‌توانند با مراجعه به مراکز ثبت احوال، نسبت به عکس دار کردن شناسنامه خود اقدام کنند.

کد مطلب 4855665

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