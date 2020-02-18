واژگونی اتوبوس و تصادف زنجیره ای در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از هلال احمر زنجان، غفور آقاجانلو گفت: واژگونی اتوبوس مسافربری در سه راهی سرچم مسیر زنجان – اردبیل با ۴۵ سرنشین بود و ۲ نفر از مسافران آن مصدوم و توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل و بقیه نیز سرپایی درمان شدند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: این وسلیه حمل و نقل عمومی در کیلومتر هفت سه راهی سرچم ساعت ۶:۱۵ امروز واژگون شد و علاوه بر این نیز ۱۷ دستگاه خودرو در کیلومتر ۲۷ لاین شمالی آزادراه زنجان - قزوین باهم برخورد کردند.

وی خاطرنشان کرد: در این سانحه رانندگی ساعت ۶:۳۰ امروز نیز ۵۴ نفر آسیب دیده و یک نفر مصدوم برجا گذاشت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت:: عملیات رها سازی توسط تیم امداد و نجات تیر پارک برای واژگونی اتوبوس انجام و در تصادف زنجیره‌ای نیز نیروهای امداد و نجات پایگاه شمالغرب خدمات امدادی مورد نیاز را ارائه دادند.

آقاجانلو افزود: برای این ۲ سانحه جاده‌ای ۱۰ نفر از نیروهای امداد و نجات اعزام شدند و در حال حاضر نیز در صحنه تصادف هستند.