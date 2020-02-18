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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۰۱

رئیس پلیس راه ایلام خبر داد:

کنترل نامحسوس ناوگان حمل و نقل عمومی در ایلام به صورت روزانه

کنترل نامحسوس ناوگان حمل و نقل عمومی در ایلام به صورت روزانه

ایلام-رئیس پلیس راه ایلام از کنترل نامحسوس ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر در ایلام به صورت روزانه خبر داد.

سرهنگ رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ناوگان حمل و نقل عمومی نقش مهمی در جابجایی بار و مسافر را دارد و کنترل این ناوگان از اهمیت بسزایی برای پلیس راه برخوردار است و اقدامات کنترلی و نظارتی به صورت مستمر در خصوص این دسته از وسایل نقلیه به مرحله اجرا در می‌آید.

وی افزود: کنترل از طریق تجهیزات الکتریکی مانند سامانه هوشمند پایش ناوگان (سپهتن) و سامانه کنترلی ۱۱۰۱۲۰ و همچنین کنترل از مبدا و در طول مسیر در مقابل پاسگاه‌های پلیس راه از جمله این موارد است.

رئیس پلیس راه استان ایلام یادآور شد: رانندگان ناوگان حمل بار و مسافر در صورت ارتکاب تخلف پس از اعمال قانون دفترچه و گواهینامه آنها ضبط شده و برابر قانون با آنها رفتار می‌شود.

کد مطلب 4855671

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