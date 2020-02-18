به گزارش خبرنگار مهر، «باغچه دلتنگی» شامل هشتادوچهار شعر کوتاه است با مضامین عاشقانه و اجتماعی که بیشتر روایت لحظههایی ناب از طبیعت است.
مجموعه اول شعر پیام گنجگلی «شبهای پیراهنت» نام داشت که مجموعهای بود خواندنی از هایکوهای این شاعرِ آموزگار؛ روایتِ لحظههایی ناب و یگانه و خلقِ تصاویری بدیع و موجز، که شاعر در آن، در صمیمیتی کمنظیر ما را بر سفره رنگین هایکوهای ایرانی میهمان میکرد و از زیستجهانِ فکریاش ارمغانی خواستنی و پاک برایمان تدارک میدید.
در چند نمونه از شعرهای «باغچه دلتنگی» میخوانیم:
گویی شکست خورده است
لشکر باران
بر بام خانهام!
***
اسبها گذشتند
از دشتهای بارانزده
قاصدکها شکفتند
در مسیر تابستان
ابرها باریدند
بر سرزمینهای مجاور.
و من همچنان منتظرم
پشت چهارراهی
که چراغش دیر سبز میشود.
***
آمدم
نبودی!
رفتم بیقراریهایم را ترک کنم
قرارمان یادم آمد
برگشتم
-کجا؟
به آغاز این شعر.
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