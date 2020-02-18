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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۲۸

«باغچه دلتنگیِ» به کتابفروشی‌ها رسید

«باغچه دلتنگیِ» به کتابفروشی‌ها رسید

نشر سیب سرخ دومین مجموعه‌شعر پیام گنجگلی را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «باغچه دلتنگی» شامل هشتادوچهار شعر کوتاه است با مضامین عاشقانه و اجتماعی که بیشتر روایت لحظه‌هایی ناب از طبیعت است.

مجموعه اول شعر پیام گنجگلی «شب‌های پیراهنت» نام داشت که مجموعه‌ای بود خواندنی از هایکوهای این شاعرِ آموزگار؛ روایتِ لحظه‌هایی ناب و یگانه و خلقِ تصاویری بدیع و موجز، که شاعر در آن، در صمیمیتی کم‌نظیر ما را بر سفره رنگین هایکوهای ایرانی میهمان می‌کرد و از زیست‌جهانِ فکری‌اش ارمغانی خواستنی و پاک برایمان تدارک می‌دید.

در چند نمونه از شعرهای «باغچه دلتنگی» می‌خوانیم:

گویی شکست خورده است

لشکر باران

بر بام خانه‌ام!

***

اسب‌ها گذشتند

از دشت‌های باران‌زده

قاصدک‌ها شکفتند

در مسیر تابستان

ابرها باریدند

بر سرزمین‌های مجاور.

و من همچنان منتظرم

پشت چهارراهی

که چراغش دیر سبز می‌شود.

***

آمدم

نبودی!

رفتم بی‌قراری‌هایم را ترک کنم

قرارمان یادم آمد

برگشتم

-کجا؟

به آغاز این شعر.

کد مطلب 4855672

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