به گزارش خبرنگار مهر، «باغچه دلتنگی» شامل هشتادوچهار شعر کوتاه است با مضامین عاشقانه و اجتماعی که بیشتر روایت لحظه‌هایی ناب از طبیعت است.

مجموعه اول شعر پیام گنجگلی «شب‌های پیراهنت» نام داشت که مجموعه‌ای بود خواندنی از هایکوهای این شاعرِ آموزگار؛ روایتِ لحظه‌هایی ناب و یگانه و خلقِ تصاویری بدیع و موجز، که شاعر در آن، در صمیمیتی کم‌نظیر ما را بر سفره رنگین هایکوهای ایرانی میهمان می‌کرد و از زیست‌جهانِ فکری‌اش ارمغانی خواستنی و پاک برایمان تدارک می‌دید.

در چند نمونه از شعرهای «باغچه دلتنگی» می‌خوانیم:

گویی شکست خورده است

لشکر باران

بر بام خانه‌ام!

***

اسب‌ها گذشتند

از دشت‌های باران‌زده

قاصدک‌ها شکفتند

در مسیر تابستان

ابرها باریدند

بر سرزمین‌های مجاور.

و من همچنان منتظرم

پشت چهارراهی

که چراغش دیر سبز می‌شود.

***

آمدم

نبودی!

رفتم بی‌قراری‌هایم را ترک کنم

قرارمان یادم آمد

برگشتم

-کجا؟

به آغاز این شعر.