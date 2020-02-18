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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۱۰

یورش داعش به منطقه‌ای در شرق عراق/ مقابله نیروهای امنیتی

یورش داعش به منطقه‌ای در شرق عراق/ مقابله نیروهای امنیتی

حمله عناصر داعش به شرق عراق چند کشته و مجروح از میان نظامیان این کشور برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حمله عناصر داعش به شرق عراق که شب گذشته صورت گرفت چند کشته و مجروح از میان نظامیان این کشور برجای گذاشت.

بر اساس این گزارش، این حمله در نزدیک منطقه «جلولا» در شهر خانقین در استان دیالی انجام شد.

به گزارش منابع امنیتی عراقی، نیروهای نظامی این کشور به این حمله واکنش نشان دادند و در درگیری با تروریست‌ها چندین نفر از عناصر داعش را به هلاکت رساندند.

استان دیالی در شرق عراق از کانون‌های اصلی فعالیت و حملات گروه تروریستی داعش در این کشور به شمار می‌رود.

لازم به ذکر است که فعالیت هسته‌های خفته داعش در چهار ماه گذشته به دنبال خلأ امنیتی ناشی از اعتراض‌های خیابانی و بحران سیاسی در عراق افزایش یافته است.

کد مطلب 4855679
فاطمه صالحی

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