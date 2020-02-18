به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم و پایانی مسابقات لیگ برتر وزنه‌برداری جوانان باشگاه‌های کشور در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم ملی حفاری اهواز با کسب ۲ هزار و ۳۱۵ امتیاز به عنوان قهرمانی دست یافت و تیم‌های نیروی هوایی عقاب و نیروی زمینی به ترتیب با به دست آوردن ۲ هزار و ۱۴۸ و ۲ هزار و ۱۳۰ امتیاز بر سکوهای دوم و سوم ایستادند.

تیم مناطق نفت‌خیز جنوب نیز با کسب ۲ هزار و ۱۱۳ امتیاز چهارم شد.

علی داودی از تیم «ملی حفاری اهواز» با ۴۴۱ امتیاز برترین وزنه‌بردار هفته آخر لیگ برتر جوانان و هفته سوم لیگ برتر بزرگ‌سالان شد.

میر مصطفی جوادی از تیم «عقاب» با ۴۱۲ امتیاز و روح‌الله بیرانوند از تیم «ملی حفاری اهواز» با ۴۰۸ امتیاز در رده دوم و سوم لیگ برتر جوانان قرار گرفتند.

عنوان دوم و سوم برترین وزنه‌بردار هفته سوم بزرگ‌سالان هم به کیا قدمی از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات و محمد زارعی از بازار بزرگ ایران با ۴۲۶ و ۴۲۳ امتیاز رسید.

همچنین هفته سوم مسابقات لیگ برتر وزنه‌برداری بزرگ‌سالان باشگاه‌های کشور در مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار شد که در پایان تیم بازار بزرگ ایران با به دست آوردن ۲ هزار و ۲۷۱ امتیاز در صدر جدول رده‌بندی باقی ماند.

تیم دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات با کسب ۲ هزار و ۲۱۵ امتیاز جایگاه دوم را از آن خود کرد و تیم ملی حفاری اهواز با کسب ۲ هزار و ۲۰۳ امتیاز سوم شد و تیم مناطق نفت‌خیز جنوب نیز با کسب یک هزار و ۸۴۸ امتیاز بر سکوی پنجم ایستاد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۵ تیم در مسابقات لیگ برتر وزنه‌برداری باشگاه‌های کشور با یکدیگر به رقابت پرداختند و رقابت‌های رده سنی بزرگ‌سالان لیگ برتر وزنه‌برداری باشگاه‌های کشور با حضور ۶ تیم در حال پیگیری است.