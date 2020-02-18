  1. استانها
  2. مرکزی
۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۱۹

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی خبر داد؛

کاهش تعداد داوطلبان انتخابات مجلس در مرکزی/ ۱۷۴ نفر کاندیدا هستند

کاهش تعداد داوطلبان انتخابات مجلس در مرکزی/ ۱۷۴ نفر کاندیدا هستند

اراک- رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی از کاهش تعداد داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی از ۱۷۷ به ۱۷۴ نفر طی روز گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی شامگاه دوشنبه با بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا به امروز (۲۸ بهمن ۹۸) شمار نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی به ۱۷۴ نفر متشکل از ۲۳ زن و ۱۵۱ مرد رسیده است.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی افزود: هم اکنون تعداد نامزدهای حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان ۵۵ نفر است و شمار کاندیداها در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان نیز به ۳۵ نفر رسید.

اکرمی تعداد نامزدهای حوزه انتخابیه خمین را ۱۲ نفر و حوزه انتخابیه شازند را ۲۴ نفر برشمرد و اضافه کرد: تعداد نامزدهای حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه به ۳۲ نفر و تعداد نامزدهای حوزه انتخابیه محلات و دلیجان نیز به ۱۶ نفر رسیده است.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی تصریح کرد: شمار کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در استان مرکزی همزمان با آغاز فرصت تبلیغات (۲۴ بهمن ماه)، ۱۹۷ نفر بود که طی پنج روز اخیر به ۱۷۴ نفر رسیده و باز هم احتمال تغییر در این آمار وجود دارد.

کد مطلب 4855691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها