کاهش تعداد داوطلبان انتخابات مجلس در مرکزی/ ۱۷۴ نفر کاندیدا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی شامگاه دوشنبه با بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تا به امروز (۲۸ بهمن ۹۸) شمار نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی به ۱۷۴ نفر متشکل از ۲۳ زن و ۱۵۱ مرد رسیده است.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی افزود: هم اکنون تعداد نامزدهای حوزه انتخابیه اراک، خنداب و کمیجان ۵۵ نفر است و شمار کاندیداها در حوزه انتخابیه تفرش، آشتیان و فراهان نیز به ۳۵ نفر رسید.

اکرمی تعداد نامزدهای حوزه انتخابیه خمین را ۱۲ نفر و حوزه انتخابیه شازند را ۲۴ نفر برشمرد و اضافه کرد: تعداد نامزدهای حوزه انتخابیه ساوه و زرندیه به ۳۲ نفر و تعداد نامزدهای حوزه انتخابیه محلات و دلیجان نیز به ۱۶ نفر رسیده است.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی تصریح کرد: شمار کاندیداهای انتخابات مجلس یازدهم در استان مرکزی همزمان با آغاز فرصت تبلیغات (۲۴ بهمن ماه)، ۱۹۷ نفر بود که طی پنج روز اخیر به ۱۷۴ نفر رسیده و باز هم احتمال تغییر در این آمار وجود دارد.