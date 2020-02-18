چالش کمبود نیرو در مراکز انتقال خون کرمانشاه

پژمان صالحیفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آزمایشگاههای انتقال خون در منطقه غرب کشور در کرمانشاه قرار دارد و از چهار استان همچون همدان، ایلام، کردستان و لرستان تنها خونگیری را انجام میدهند و آزمایشهای لازم بر روی نمونهها برای کاهش هزینهها در این استان انجام میشود که نتایج پس از بررسی به شیوه نرمافزاری برای مبدا ارسال میشود.
وی افزود: این طرح در سازمان انتقال خون کشور طی چند سال گذشته استارت خورده است که آزمایشگاه انتقال خون را مورد مشابه کشورهای پیشرفته متمرکز کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به اینکه کرمانشاه جزو ۱۰ مرکز برتر آزمایشگاه خون کشور بعد از تهران است، بیان داشت: چالشی که برای مرکز آزمایشگاه خون وجود دارد، چالش نیروی انسانی است چرا که با توجه به اینکه کمتر از یک سال گذشته ۱۷ نفر از همکاران سازمان انتقال خون بازنشسته شده است و طبیعتاً این امر کار را سخت میکند.
صالحی فر تصریح کرد: همکاران به صورت شبانه روزی در سازمان انتقال خون فعالیت میکنند که کارها انجام شود و امید است که در سال آینده این کسری نیرو جبران شود.
این مسئول گفت: کار خیر کردن فقط در کمک نقدی نمی گنجد و اهدای خون به فردی که آن را نمیشناسی به طور حتم ماندگار خواهد بود.
وی تصریح کرد: اگر ما به دین، آئین و دستورات اسلام معتقد باشیم میتوانیم یک الگوی تمام عیار در اهدای خون در تمام دنیا باشیم و لذا باید فرهنگ سازی و آموزش در زمینه اهدای خون در جامعه انجام شود.
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