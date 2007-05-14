نیمکت نشینی ام در پاس دلیل فنی نداشت / تلاش می کنم به لیگ های معتبر بروم

مدافع ایرانی تیم فوتبال العربی قطر درگفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق افزود: امروز در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی قطر به دیدار الریان می رویم که در صورت برتری برابر این تیم شانس قهرمانی مان در این رقابتها افزایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: سطح مسابقات فوتبال در قطر با توجه به حضور پنج بازیکن خارجی مطرح درهرتیم بالاست. ضمن اینکه تیم العربی برای جذب من کاپیتان تیم ملی استرالیا را از لیستش خارج کرد.

شکوری همچنین در مورد انتقال بی سرو صدایش به تیم العربی تاکید کرد: عادت ندارم پیش از قطعی شدن کارهایم آن را مطرح کنم به همین دلیل پس از عقد قرارداد با این تیم و حضور در تمرینات گروهی، این خبر را به صورت رسمی اعلام کردم. البته لطف سردارغیاثی شامل حالم شد تا پس از دریافت پیشنهاد این باشگاه اجازه حضورم را در العربی صادر کرد.

وی با اشاره به این مساله که حضورش در لیگ قطر تجربه بسیارخوبی بوده است، تصریح کرد: امروز من هم لژیونر هستم و می خواهم با ارائه بازی های قابل قبول، از این مسابقات به فوتبال اروپا خصوصا کشورهای ایتالیا یا اسپانیا بروم. البته مسئولان باشگاه العربی خواهان عقد قرارداد یکساله با من هستند اما همه چیز را به بعد از جام ملتها موکول کرده ام.

مدافع پیشین تیم پاس در مورد دلیل نیمکت نشینی اش در این تیم افزود: مربیگری سلیقه ای است و این سلیقه مربیان پاس بود که از من استفاده نکنند. البته می دانستم دلیل نیمکت نشینی ام فنی نبوده است ولی بدون حاشیه سازی به فعالیتم در پاس ادامه دهم.

وی ادامه داد: 6 سال با جان و دل برای پاس بازی کردم و در نیم فصل دوم هم حقم نیمکت نشینی نبود. البته آمار نشان می دهد در آن مدتی که نیمکت نشین بودم به غیر از من تیم هم ضرر کرد و نتوانست در مسابقات نتیجه خوبی کسب کند.

شکوری در مورد اخراج رودباریان از پاس تصریح کرد: هر بازیکنی دچار افت می شود اما همانطور که دنیزلی به او روحیه داد و باعث شد حسن در نهایت با تیم ملی به جام جهانی برود، مربیان فعلی هم می توانستند به او روحیه دهند. رودباریان 9 سال برای پاس زحمت کشیده بود و مستحق چنین برخوردی نبود.

وی اضافه کرد: واقعا نمی دانم دلیل نیمکت نشینی ملی پوشان در پاس چه بود، شاید مشکل این بود که چرا ما به تیم ملی دعوت می شویم. دوست دارم حداقل یک نفر پاسخی منطقی به این سوال بدهد که چرا در تیم پاس نیمکت نشین بودم.

مدافع ایرانی تیم فوتبال العربی قطر در مورد احتمال حضورش در جام ملتهای آسیا اظهار داشت: خدا را شکر قلعه نویی به عملکردم اعتقاد دارد. امروز هم در تیم خوبی بازی می کنم و می توانم در صورت دعوت به اردوی تیم ملی آمادگی ام را نشان دهم.

شکوری در پایان گفت: تیم ملی در شرایط بسیار خوبی قراردارد و اگر بازیکنان با آمادگی کامل درمسابقات شرکت کنند می توانیم به راحتی به فینال جام ملتها صعود کنیم.