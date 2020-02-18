آغاز بررسی لایحه بودجه ۹۹ شهرداری از یکشنبه آینده

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی، در حاشیه جلسه روز سه شنبه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات جلسه هم اندیشی برخی از اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری، گفت: موضوع اصلی این جلسه مسئله بودجه بود و در مورد درآمدهای شهرداری مباحثی مطرح شد.

وی افزود: یکشنبه هفته آینده بودجه شهرداری در دستورکار قرار می‌گیرد و پس از آن تبصره‌ها، هزینه‌ها و مصارف شهرداری مطرح خواهد بود و جلسه شورا صبح و بعدازظهر برگزار خواهد شد تا به نتیجه نهایی برسیم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در جلسه صبح امروز حامد مظاهریان معاون شهردار تهران و تیم کارشناسی آن حضور یافته بودند و عدد بودجه از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۳۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان پیشنهاد شد که برخی از اعضا مخالف این مسئله و برخی موافق آن بودند.

هاشمی با اشاره به اینکه برخی از حاضران در جلسه به تحقق پذیری آیتم‌های درآمدی شهرداری اعتراض داشتند، گفت: جلسه امروز در مورد بودجه به نتیجه نرسید و مباحث اصلی و نهایی هفته آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود شهرداری قرار است بیشترین درآمد خود را از عوارض تأمین کند، گفت: این چنین نیست ولی باید توجه داشته باشیم در کشور تورم شدید را شاهد بوده‌ایم و عدد ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه در مقایسه با شاخص‌های سال ۹۴ و ۹۵، با ۱۳ هزار میلیارد تومان برابری می‌کند و به نظرم رقم بودجه ۳۰ هزار میلیاردی زیاد نیست.

رئیس شورای شهر تهران گفت: با توجه به وضعیت تورمی باید توجه داشت که دو مسأله برای تأمین منابع مطرح است. یکی افزایش قیمت منطقه‌ای املاک که البته دولت آن را افزایش می‌دهد و دیگری قانون شهرسازی که اخیرا در شورای شهر مطرح شد و مقداری افزایش درآمد برای شهرداری از این طریق لحاظ شده است.

هاشمی گفت: البته تحقق پذیری این مسئله هنر شهرداری و حناچی است.

وی در مورد اینکه انتصابات جدید در شهرداری به چه صورت است و چه کسانی قرار است تغییر کنند، گفت: اسمی هنوز در این زمینه به من گزارش نشده است، ولی مباحثی در این راستا مطرح است. جابجایی‌ها در شهرداری اندک است. ۸۰۰ پست در شهرداری داریم که تغییرات کمتر از ۱۰ نفر زیاد نبوده و حکایت از ثبات مدیریتی در شهرداری دارد.

رئیس شورای شهر تهران در مورد جلسه برخی از مدیران شهرداری و دولتی با جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و اینکه چرا قول دولتی‌ها برای تأمین حمل و نقل عمومی محقق نشده است، گفت: پیگیری و عملکرد شهرداری در این زمینه حائز اهمیت است که به نظرم در مورد کمک‌های دولت حناچی باید پیگیری‌های بیشتری انجام دهد. ایشان در جلسات هیأت دولت هستند و باید اقدامات لازم را انجام دهند و قبول دارم که پیگیری ها در این رابطه ضعیف است.

هاشمی در ادامه در مورد وعده وزارت نفت و کمک به توسعه حمل و نقل در پایتخت، گفت: مسئولان این وزارتخانه اعلام کرده‌اند که باید عملکرد شهرداری را در زمینه کاهش صرفه‌جویی سوخت راستی‌آزمایی کنند، در حالی که این مسأله کاملا واضح است.

وی بیان داشت: ‌از سال ۷۷ حدود ۲۲ سال می‌گذرد و حداقل در این مدت ۷ میلیارد سفر با مترو انجام شده، پس نمی‌توانند بگویند که نتوانسته‌ایم در شهرداری مصرف سوخت را کاهش دهیم. به نظرم این موضوع فرافکنی است و در بعد صنفی هر وزارتخانه این موضوعات مطرح می‌شود.

رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه شهرداری باید حق خود را در زمینه حمل و نقل عمومی بگیرد، گفت: اگر تلاش نکنیم هیچ دستگاهی حاضر نمی‌شود کمک و پول را تقدیم ما کند.

هاشمی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود شورای شهر با نامگذاری معابر طی جلسات اخیر شورا وقت‌کشی می‌کند، افزود: خیر، این موضوع صحت ندارد. ما مباحث بودجه را مطرح کرده‌ایم و هر موضوعی در جای خودش مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد. برخی از نامگذاری‌ها به صورت کلان یا بند بند مطرح می‌شد که اعضا در این زمینه به نتیجه رسیدند.