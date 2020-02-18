جدال نارنجی پوشان با ملی حفاری/ میزبانی خراسان از مس رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال بانوان از فردا آغاز خواهد شد. شاگردان نیلوفر اردلان میزبان تیم ملی حفاری اهواز خواهند بود، این بازی از ساعت ۱۱ در مجموعه ورزشی غدیر تهران برگزار خواهد شد. در دیگر بازی نیز هیات فوتبال خراسان پذیرای تیم مس رفسنجان است.

گلاره ناظمی، مریم ناصری، مینا میرفلاح، ملینا شفیع نژاد، قضاوت دیدار سایپا و ملی حفاری را بر عهده دارند و تیم زری فتحی، اعظم گلزاری، آیدین عامری و نسیم موسوی نیز قضاوت دیدار دو تیم هیات فوتبال خراسان و مس رفسنجان را عهده دار هستند.

برنامه مرحله رفت نیمه نهایی لیگ برتر فوتسال:

* سایپا تهران - ملی حفاری

* هیات فوتبال خراسان - مس رفسنجان