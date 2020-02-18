اسپیس ایکس ۶۰ ماهواره اینترنتی به فضا برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، روز گذشته شرکت اسپیس ایکس ۶۰ ماهواره اینترنتی استارلینک را به مدار زمین فرستاد. اسپیس ایکس تصمیم دارد ابرخوشه ای از ماهواره‌های استارلینک با هدف تامین اینترنت پرسرعت در مدار زمین بسازد. این شرکت اکنون ۳۰۰ ماهواره استارلینک در فضا دارد.

این ماهواره‌ها همراه یک موشک فالکون ۹ به فضا پرتاب شدند. البته این عملیات به دلیل اختلالی در شیر یکی از قطعات موشک با ۲۴ ساعت تاخیر انجام شد. موشک مذکور پس از پرتاب موفقیت آمیز از مقر کیپ کاناورال در فلوریدا، ۶۰ ماهواره اینترنتی را به فضا برد. اما بوستر موشک به جای فرود در پهپاد کشتی در اقیانوس سقوط کرد.

اسپیس ایکس در تلاش است تا بوستر موشک‌هایش را چند بار استفاده کند تا به این ترتیب از هزینه‌های پرتاب موشک به فضا بکاهد. اگر بوسترهای موشک در مکان‌های تعیین شده فرود بیایند می‌توان از آنها دوباره استفاده کرد.

بوستر مذکور ۷۲ روز قبل همراه موشک فالکون ۹ به فضا ارسال شده بود. هنوز علت فرود بوستر در آب مشخص نیست.