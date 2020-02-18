ابراهیم احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه از ۲۱ دی لغایت ۲۰ بهمنماه سال جاری ۱۹ برنامه ویژه داوطلبان جمعیت هلالاحمر استان سمنان برگزارشده است، ابراز داشت: همزمان با فراخوان جذب کمکهای مردمی در بروز سیل در استانهای جنوب و جنوب شرقی کشور ۲۵ پایگاه ثابت توسط هشت شعبه سیار دایر و ۱۲۰ داوطلب برای امدادرسانی اعلام آمادگی کردند.
وی از استقرار ۲۵ صندوق ثابت و ۳۱ صندوق سیار در سطح استان سمنان خبر داد و افزود: در قالب واریز به صندوقها، فیشهای تحویلی و شش دستگاه پوز درمجموع یک میلیارد و ۴۳۲ میلیون ریال کمک نقدی جمعآوری و همزمان کمکهای غیر نقدی نیز به مناطق سیلزدگان سیستان و بلوچستان ارسال شد.
بهرهمندی ۲۴۱ نفر از کاروان سلامت
معاون داوطلبان هلالاحمر استان سمنان از انجام ۴۴۸ فراخوان تخصصی در سطح استان برای کمک به سیلزدگان سیستان بلوچستان خبر داد و ابراز داشت: در این فراخوان با تمامی ادارات استان در دو نوبت، هیئتامنای مساجد، نظاممهندسی ساختمان، نظاممهندسی کشاورزی، نظام پزشکی، کارخانهها و واحدهای تولیدی و صنعتی (شرکت شهرکهای صنعتی)، مدیریت خط لوله و مخابرات نفت شمالشرق شاهرود، بسیج ادارات و غیره مکاتبه و طلب یاری شد.
احسانی ضمن بیان اینکه با رایزنی شورای سیاستگزاری ائمه جمعه استان سمنان صندوقها در محل برپایی نماز جمعه نیز استقرار یافت، تصریح کرد: در دونماز جمعه ۲۷ دی و چهارم بهمن داوطلبان برای جمعآوری کمکهای مردمی حضور داشتند و همچنین اقدامات جانبی نظیر تست قند خون و فشار نیز به مناسب گرامیداشت دهه فجر انجام شد.
وی بابیان اینکه سه کاروان سلامت در سطح استان سمنان با مشارکت ۲۱ داوطلب خدمات به نیازمندان ارائه کردند، افزود: ارزش خدمات ارائهشده به نیازمندان ۲۲۳ میلیون ریال بوده است که درمجموع ۲۴۱ نفر از آن بهرهمند شدند.
اجرای ۵ پروژه حمایتی- معیشتی
معاون داوطلبان هلالاحمر استان سمنان بابیان اینکه پنج پروژه حمایتی-معیشتی در سطح استان با مشارکت ۱۷ داوطلب انجامشده است، ابراز داشت: ارزش این خدمات ارائهشده ۴۸۵ میلیون ریال است که درمجموع ۷۰۴ نفر از آن بهرهمند شدند و همچنین انجام یک برنامه روز کار داوطلبی با حضور سه داوطلب و بهرهوری ۵۶ نفر دیگر برنامه انجامشده را شامل میشود.
احسانی در ادامه تصریح کرد: حضور کارکنان استان در برنامه توانافزایی در شهمیرزاد مورخ ۱۷ بهمنماه، برگزاری نمایشگاه صنایعدستی توسط واحد داوطلبان شهرستان سرخه به مناسبت دهه فجر، اجرای ۱۲ برنامه نیابت در طول ماه با مشارکت ۳۲ داوطلب در شهرستانهای سرخه، میامی و آرادان، برگزاری نمایشگاه صنایعدستی توسط واحد داوطلبان شهرستان سرخه به مناسبت دهه فجر، برگزاری دورههای آموزشی در شاهرود و ارائه خدمات حمایتی به ۲۵ نفر در شهرستانهای میامی، سرخه و آرادان ازجمله شاخصهای برنامههای اجراشده است.
وی بابیان اینکه طی بازه مذکور تعداد سه هزار و ۳۳۱ داوطلب برای شرکت در پنجمین دوره انتخابات شورای اجرایی شعب جمعیت استان سمنان تائید شدند، افزود: برگزاری جلسات هماهنگی با دهیاران روستاهای رستمآباد و ده سلطان و رامه شهرستان آرادان در راستای اجرای تفاهمنامه مشترک بین سازمان داوطلبان و سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در خصوص عضوگیری از ساکنین روستاها، تأسیس خانههای هلال از دیگر عناوین این ۱۹ برنامه اجراشده را شامل میشود.
نظر شما