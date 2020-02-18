شانزدهمین شعبه کارگزاری بورس بیمه ایران در شهریار افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح شانزدهمین شعبه شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران با حضور مهدی محمود رباطی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت کارگزاری بورس بیمه ایران، آبتین کریمی عضو هیأت مدیره، بهزاد درخشان رئیس شورای شهر شهریار، جمعی از فعالان حوزه بورسی و اقتصادی و نمایندگان بیمه ایران این کارگزاری در شهریار برگزار شد.

محمد سلیمی مسؤول شعبه شهریار کارگزاری بورس بیمه ایران در ابتدای این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل بورس بیمه ایران گفت: با پی‌گیری، تدبیر و تلاش‌های دکتر مهدی محمود رباطی نخستین شعبه کارگزاری بورس بیمه در شهرستان شهریار راه اندازی شد.

وی با اشاره به اهمیت کارگزاری بورس بیمه در شهریار گفت: شهرستان شهریار تا به امروز از وجود کارگزاری بورسی محروم بود و با افتتاح این مرکز چشم انداز خوبی در حوزه بازار بورس بیمه برای این منطقه ترسیم شده است و امید است با هم افزایی و همت تمامی عزیزان بتوانیم شعبه کارگزاری شهریار را جز برترین شعبات در سطح کشور معرفی نمائیم.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران نیز در این مراسم گفت: خوشبختانه شهرستان شهریار با جمعیت بالغ بر ۸۰۰ هزار نفری به تنهایی از برخی استان‌های کشور پرجمعیت‌تر است و با توجه به اینکه یک قطب کشاورزی، صنعتی و تولیدی محسوب می‌شود باعث آن شده که گردش مالی خوبی داشته و جذابیت سرمایه گذاری را بیشتر می‌کند.

مهدی محمود رباطی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه تاکنون به سبب نبود آموزش، فرهنگ سرمایه گذاری و جهت گیری‌ها سرمایه‌های مولد به سمت سرمایه گذاری بورس به شکل جدی نیامده است و همین باعث شده است که شهری با پتانسیل بالا از این تالار تخصصی بی بهره باشد.

مدیرعامل کارگزاری بورس بیمه ایران گفت: کارگزاری بورس بیمه ایران در راستای تحقق هدف اصلی خود در خصوص اشاعه فرهنگ سهامداری در بین اقشار مختلف جامعه و ترغیب سرمایه گذاران به سمت بازار بورس و از سوی دیگر ایجاد راهکارهای مناسب و سیاست‌های اشتغالزایی برای نسل جوان، این کارگزاری بورس بیمه ایران را مصمم ساخت تا این بار برای گسترش فعالیت‌های خود شهر شهریار را برگزیند.

وی تصریح کرد: امید است که با همراهی و همکاری تمامی فعالان حوزه اقتصاد، سرمایه و قابلیت‌های ویژه بتوانیم جایگاه شعبه شهرستان شهریار را در رتبه برتر ببینیم.

رباطی گفت: متأسفانه تاکنون به سبب نبود آموزش و فرهنگ سرمایه گذاری، جهت‌گیری سرمایه‌های مولد به سمت سرمایه گذاری بورس به شکل جدی نبوده است و همین باعث شده است که شهری با وجود دارا بودن پتانسیل بالا از حضور هیچ گونه شرکت کارگزاری بهره مند نشده و کارگزاری بورس بیمه ایران به عنوان نخستین کارگزاری در این شهرستان وارد عمل شده است.

متقاضیان و فعالان بازار سرمایه از این پس می‌توانند با مراجعه به شعبه شهریار، به آدرس میدان فرمانداری، ساختمان ملل پلاک ۶۷ و یا تلفن ۰۲۱۶۵۲۵۱۲۱۸ تمامی نیازهای بورسی خود را از طریق این کارگزاری مرتفع سازند.

بر اساس این گزارش شهریار به عنوان قطب صنعتی کشور تاکنون فاقد فعالیت کارگزاری‌های رسمی بورس اوراق بهادار بوده است که با ورود کارگزاری بورس بیمه ایران به این شهر از این پس فعالان بازار سرمایه می‌توانند به سهولت و از طریق کارگزاری بورس بیمه ایران وارد بازار سرمایه شده و سرمایه‌های خود را به سمت این بازار سوق دهند.