مشارکت درانتخابات تجدید بیعت با آرمان های فرمانده جبهه مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصرشکریان امیری صبح سه شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اهمیت این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت؛ ملت بزرگ و بصیر ایران با حضور خود در پای صندوق‌های رأی با آرمان‌های شهید بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی تجدید بیعت خواهند کرد.

وی ضمن اشاره به اهمیت برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در کشور و با اشاره به برنامه ریزی های دشمنان و کارشکنی‌های استکبار جهانی در بیش از چهل سال از عمر بابرکت این انقلاب، اظهار داشت: بیش از چهل سال مجاهدت‌های رزمندگان غیور ایران اسلامی در دفاع از کیان و ارزش‌های اسلامی و انسانی به ویژه جانفشانی فرمانده جبهه مقاومت و سردار بزرگ سپاه قدس و ایران اسلامی شهید گرانقدر سپهبد حاج قاسم سلیمانی و هم رزمان شهیدش امروز جمهوری اسلامی را به تأثیرگذار ترین و مقتدرترین کشور جهان مبدل کرده است و این در سایه سار رهبری فرزانه انقلاب و ایثارگری‌های این مجاهدان راه خداست و همه باید قدر دان این همه حماسه آفرینی در کشور باشیم.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حضور حداکثری و مشارکت مثال زدنی مردم فهیم و غیرتمند ایران اسلامی در تمامی عرصه‌های حضور به ویژه در همه پرسی‌های مختلف این چهل سال اشاره و افزود: اهمیت این دوره از انتخابات با توجه به استقبال و همراهی ملت غیور و قهرمان ایران اسلامی در روز تشییع و خاکسپاری بی نظیر و میلیونی فرمانده شهید جبهه مقاومت سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی و هم رزمان شهید یک پیام را به دشمنان ایران اسلامی و جبهه مقاومت مخابره خواهد کرد که ملت بزرگ ایران اسلامی در تحقق آرمان‌های متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی همه با هم همدل و هم قسم هستند.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی‌های این سردار بزرگ اسلام اشاره و تصریح کرد: سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی همواره خود را سرباز ولایت می‌دانست و با اخلاص و شجاعت مثال زدنی برای تحقق تمدن نوین اسلامی و آرمان‌های امام خمینی (ره) و رهبری عظیم الشان انقلاب حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای (مدظله العالی) در همه بحران‌ها و مشکلات با مجاهدت‌های فراوان حضور پیدا می‌کرد و امروز برکات و ثمرات خون این شهید گرانقدر در تمامی منطقه و حتی جهان به وضوح دیده می‌شود.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری با تاکید بر اینکه ملت بزرگ و مقاوم ایران اسلامی با حضور حداکثری خود در انتخابات دوم اسفند مشت محکمی بر دهان استکبار خواهند زد، خاطرنشان کرد: ملت بزرگ و بصیر ایران با حضور خود در پای صندوق‌های رأی با آرمان‌های شهید بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی و همه شهیدان جبهه مقاومت تجدید بیعت خواهند کرد و این حضور قطعاً با شناخت عمیق از تحولات ایران اسلامی و منطقه همراه خواهد بود.

استاد حوزه‌های علمیه و دانشگاه مازندران در بخش پایانی سخنان خود با قرائت بخشی از وصیت نامه (ولایت نامه) سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، تاکیدکرد: به فرموده رهبری معظم انقلاب دوم اسفند هم قطعاً در تاریخ جمهوری اسلامی به عنوان یوم الله ثبت و ضبط خواهد شد و ملت بزرگ ایران فارغ از هر گرایش سیاسی و حزبی در جهت تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت و پایداری در پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در پایان بار دیگر ضمن دعوت از همه آحاد ملت ایران اسلامی برای شرکت در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در تاریخ دوم اسفند، اظهار داشت: مشارکت حداکثری و انتخاب افرادی اصلح برای مجلس شورای اسلامی در تراز انقلاب اسلامی می‌تواند بستر ساز شرایطی ممتاز حضور ایران در عرصه‌های بین المللی کشور باشد و این انتخاب می‌تواند به تداوم شکست دشمنان در چهل سال از انقلاب اسلامی منجر شود.