به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح سه‌شنبه در نشست با دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: همه دستگاه‌های مرتبط اقدامات لازم را برای کاهش تصادفات درون‌شهری منجر به فوت انجام دهند.

وی تصریح کرد: رسانه ملی نیز ضروری است برای کاهش تصادفات درون‌شهری منجر به فوت ویژه‌برنامه‌هایی تهیه و پخش کند.

گراوند بیان کرد: برای رسیدگی به وضعیت تصادفات درون‌شهری، جلسه ویژه با حضور شهرداران ۴ شهری که بیشترین تصادفات درون‌شهری داشتند برگزار و تمهیدات لازم برای کاهش آمار تصادفات درون‌شهری گرفته شود.

استاندار بوشهر با اشاره به طرح جمع‌آوری معتادان بی‌خانمان و برخورد با خرده‌فروشان مواد مخدر اضافه کرد: طرح جمع‌آوری معتادان بی‌خانمان در استان باهمت و تلاش پلیس اجرایی و عملیاتی خواهد شد و دستگاه‌های مرتبط نهایت همکاری را در اجرای این طرح داشته باشند.

وی با قدردانی از تلاش نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی استان در کشف مواد مخدر در استان بوشهر بیان کرد: باید به منظور شناسایی و کشف مواد مخدر استان، مراقبت‌های لازم در بخش‌های مختلف را همچنان ادامه داد.

استاندار بوشهر با اشاره به وضعیت کمپ‌های ترک اعتیاد در استان بوشهر خاطرنشان کرد: با توجه به حضور بخش خصوصی در این زمینه، تقویت کمپ‌های ترک اعتیاد باید در دستور کار نهادهای ذیربط باشد.