فضای خوبی درخراسان رضوی برای مشارکت مردم درانتخابات ایجاد شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، علیرضا رزم‌حسینی در هجدهمین جلسه ستاد انتخابات استان که با حضور اعضای کمیته‌های هشت گانه ستاد انتخابات در محل سالن اجتماعات شهید باهنر استانداری برگزار شد، یکی از برکات جمهوری اسلامی را برگزاری انتخابات دانست و اظهار کرد: خوشبختانه بیش از ۴۰ سال است که کشور انتخابات مختلفی را تجربه کرده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه کشور نیازمند حضور فعال مردم در انتخابات است، افزود: امیدوارم مردم خراسان رضوی مانند سنوات گذشته بیشترین میزان مشارکت را داشته باشند.

وی مجلس شورای اسلامی را یکی از ارکان مهم کشور دانست و تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان مرکز قانون گذاری کشور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، لذا رأی مردم در این راستا بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

رزم‌حسینی با بیان اینکه در خراسان رضوی فضای مناسبی برای مشارکت مردم در انتخابات ایجاد شده است، اظهار کرد: در یک سال گذشته جلسات مختلفی با احزاب سیاسی در محل استانداری و خانه احزاب برگزار شده است و از حضور فعال دبیران احزاب و اعضای تشکل‌های سیاسی برخوردار بوده‌ایم.

استاندار خراسان رضوی گفت: هماهنگی و همدلی خوبی برای برگزاری انتخابات در خراسان رضوی وجود دارد و امیدواریم مردم خوب استان همانطور که در تشییع پیکر مطهر سردار بزرگ اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی حضور پیدا کردند در انتخابات هم مشارکت فعال داشته باشند.

رزم حسینی قوام جهوری اسلامی را حضور یکپارچه مردم در همه صحنه‌ها دانست و تصریح کرد: اگر مردم در صحنه‌های مختلف حضور داشته باشند کشور از قدرت و توسعه مناسبی برخوردار خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ابراز کرد: امیدواریم آهنگ آبادانی و توسعه خراسان رضوی با نمایندگان انتخابی مردم در استان ادامه پیدا کند.