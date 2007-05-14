عدم افزایش تعرفه های پزشکی به پزشکان عمومی آسیب وارد می کند

دکتر عبدالرسول صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : عملکرد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی درعدم تغییر حقوق پزشکان درسال جاری ، غیر اصولی است و چنین برخوردی با جامعه پزشکی سبب از بین رفتن انگیزه جوانان برای کسب علم می شود و فرار مغزها را در این زمینه تسریع می کند.

وی افزود : رسیدن به جامعه دانایی محور در افق 1400 نیازمند برنامه ریزی و تدابیری است که مهمترین آن توجه به نیروی انسانی وارزش نهادن به توانایی های قشر تحصیل کرده جامعه است.

صداقت خاطر نشان کرد : مسئولان برنامه ریز کشور باید کلان نگر باشند و به مسائل جامعه و مشکلات اقشار مختلف با دید عمیق تری بنگرند.