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  2. شهری
۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۱:۱۲

عدم افزایش تعرفه های پزشکی به پزشکان عمومی آسیب وارد می کند

کرج - خبرگزاری مهر : رئیس سازمان نظام پزشکی شهرستان کرج گفت : عدم افزایش حقوق پزشکان ، بیشترین آسیب را به پزشکان عمومی و پزشکانی که دوره طرح خود را می گذرانند ، وارد می کند.

دکتر عبدالرسول صداقت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : عملکرد سازمان مدیریت وبرنامه ریزی درعدم تغییر حقوق پزشکان درسال جاری ، غیر اصولی است و چنین برخوردی با جامعه پزشکی سبب از بین رفتن انگیزه جوانان برای کسب علم می شود و فرار مغزها را در این زمینه تسریع می کند.

وی افزود : رسیدن به جامعه دانایی محور در افق 1400 نیازمند برنامه ریزی و تدابیری است که مهمترین آن توجه به نیروی انسانی وارزش نهادن به توانایی های قشر تحصیل کرده جامعه است.

صداقت خاطر نشان کرد : مسئولان برنامه ریز کشور باید کلان نگر باشند و به مسائل جامعه و مشکلات اقشار مختلف با دید عمیق تری بنگرند.

کد مطلب 485588

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