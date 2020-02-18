به گزارش خبرگزاری مهر، میثم فراهانی، رایزن فرهنگی ایران در تونس در جریان سفر به شهر مونستیر و حضور در زاویه مدنیه در قصیبه مدیونی، با شیخ محمد منور المدنی، رهبر طریقت مدنیه تونس دیدار و گفت‌وگو کرد.

فراهانی به نقش معنویت در رشد و تعالی انسان و جامعه اشاره و بیان کرد: معنویت همواره به عنوان نیاز فعلی بشر و خصوصا در عصر فعلی دارای جایگاهی والا و تأثیرگذار در شکل گیری شخصیت فردی و اجتماعی انسان‌ها دارد و جامعه متأثر از معنویت، جامعه‌ای سالم رو به رشد و پاسخگو به نیازهای بشری است.

رایزن فرهنگی ایران در تونس با اشاره به نقش رهبران دینی در جوامع، نقش آنان را پدرانه، خیر اندیش و مهم توصیف و تأکید کرد: فطرت خداجوی انسان‌ها و گرایش به معنویت ناب دو عنصری است که در صورت هدایت صحیح و عالمانه می‌تواند در شکل دهی جامعه‌ای سالم و دور از معصیت مؤثر باشد و در این میان نقش علماء، رهبران دینی و شیوخ متصوفه نقشی بی بدیل و مهم به شمار می‌رود.

وی به نیاز جوانان امروز به معنویت و لزوم هدایت فکری آنان به سوی فطرت خداجوی، اخلاق حسنه، سعه صدر، علم و آگاهی و بهره‌مندی از ابزارهای جدید را چهار عنصر مهم در هدایت جوانان نام برد و نقش علما در این زمینه را سرنوشت‌ساز توصیف کرد.

فراهانی با اشاره به وحدت جامعه اسلامی حول محور خداوند و نبی مکرم اسلام(ص) و قرآن کریم، به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه بین مذاهب و فرق مختلف اسلامی اشاره و تأکید کرد: تا زمانی که مسلمانان با تمسک به اصول اساسی اسلام در مسیر وحدت کلمه حرکت کنند، دشمنان اسلام نمی‌توانند خدشه‌ای به جامعه اسلامی وارد کنند هرچند متاسفانه در جامعه امروز اسلامی، چهره‌هایی جدید از اسلام دروغین برای تشتت در صفوف مسلمان ظهور کرده است ولی آگاهی بخشی و هدایت جامعه به سمت اسلام حقیقی می‌تواند مردم را از خطرات مدعیان اسلام غیر حقیقی محفوظ بدارد.

وی در ادامه سخنانش، با اشاره به پیوند عمیق بین مذاهب اسلامی در ایران و حضور فعال آنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی گفت: اختلاف نظرهای فقهی امری طبیعی در بین مذاهب اسلامی به شمار می‌رود و در بستر تبادل آراء و اندیشه‌ها و احترام متقابل به نظرات مختلف است که می‌توان جامعه‌ای رو به رشد و در مسیر سعادت را ترسیم کرد.

فراهانی با اشاره به نقش صوفیه در جامعه تونس و اقبال جمع بسیاری از مردم و جوانان به آن و حضور پُرشور در زوایا در مناسبت‌های مختلف، آن را فرصت مغتنمی برای شیوخ متصوفه در جهت تقویت روح معنویت در جامعه و خصوصا در بین جوانان توصیف کرد.

شیخ محمد منور المدنی هم در سخنانی، گفت: وحدت کلمه و دوری از تفرقه بین جوامع اسلامی عامل پیروزی در برابر تلاش‌های دشمنان اسلام در سراسر جهان به شمار می‌رود.

رهبر طریقت مدنیه تونس تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران توانسته است با تلاش‌های علمی و عملی، گام‌های ماندگار و مؤثری در مسیر وحدت اسلامی و گفت‌وگوهای دینی بین رهبران ادیان و گروه‌های مختلف اسلامی بردارد.

وی در ادامه با اشاره به قدمت طریقت مدنیه در تونس، به تبیین اصول و مبانی اصلی آن پرداخت و بیان کرد: اعتقاد به وحدانیت خداوند، نبوت پیامبر(ص) و تلاش فردی برای کسب روزی حلال از محوری‌ترین اصول مذکور به شمار می‌رود و شیخ طریقت بر خلاف برخی از طرق صوفی گری با حضور فعال در بین مریدان و مشتاقان، ضمن بیان اصول اساسی اسلام و تفسیر آیات قرآن و روایات نبوی، به تلاش روزانه برای کسب روزی حلال و امرار معاش زندگی خانوادگی بدون نظر به مریدان و مشتاقان می‌کند که این خود از نقاط برجسته طریقت مدنیه به شمار می‌رود.

رهبر طریقت مدنیه تونس با اشاره به گردهمایی پیروان طریقت مدنیه از تونس، کانادا، فرانسه، ایتالیا، سنگال و الجزایر در ایام میلاد النبی(ص) در زاویه مدنیه، برگزاری مراسم ذکر، قرائت قرآن، تفسیر آیات و روایات و نیز اطعام بیش از ۱۵۰۰ نفر را از برنامه‌های جشن میلاد النبی(ص) در زاویه مذکور دانست. شیخ طریقت با تأسی به سنت نبوی از ابتدای برگزاری مراسم تا پایان آن ضمن حضور در جمع مریدان به سؤالات آنان پیرامون مسائل مختلف دینی و عقیدتی پاسخ می‌دهد.

وی دوری از مسائل سیاسی و عدم تأیید یا رد جریان‌های سیاسی تونس خصوصا در چند سال اخیر را از نقاط قوت طریقه مدنیه نام برد و بیان کرد: حفظ هویت دینی و عرفانی زاویه مدنیه و همزه وصل بودن آن بین همه مریدان اقتضاء می‌کند شیخ طریقت از ورود به مباحث سیاسی و پیروی از جریان‌های سیاسی پرهیز کند، هر چند این به معنای عدم اطلاع از وقایع و اتفاقات جاری کشور به شمار نمی‌رود.

شیخ محمد منور المدنی ارادت به اهل بیت(ع) و تکریم آنان در نزد مریدان طریقت مدنیه را از دیگر اصول و مبانی طریقت مذکور نام برد.

وی با اشاره به حضور ۳۰ روزه خود در رادیو زیتونه تونس در برنامه خاص ماه مبارک رمضان آینده، از اختصاص چندین جلسه از برنامه مذکور به تفسیر و توضیح خطبه‌های علی بن ابی طالب(ع) خبر داد و ابراز امیدواری کرد با تأسی به سنت نبوی و اهل بیت او، مسلمانان بتوانند در مسیر سعادت، معنویت و ساخت جامعه‌ای مملو از نور الهی گام بردارند.