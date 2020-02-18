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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۴۸

پیکر یک شهید مدافع حرم در ساوه تشییع و خاک سپاری شد

پیکر یک شهید مدافع حرم در ساوه تشییع و خاک سپاری شد

اراک- پیکر شهید حافظ نظری، شهید مدافع حرم در سوریه، با حضور اقشار مختلف مردم شهر ساوه تشییع شده و در آغوش خاک آرام یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر این شهید مدافع حرم روز سه شنبه بر دستان جمع کثیری از مردم شهر ساوه و با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی، تا محل در نظر گرفته شده برای خاکسپاری همراهی شد.

براساس این گزارش، شهید نظری جوانی ۲۳ ساله و از برادران افغانستانی مقیم شهرستان ساوه و عضو تیپ فاطمیون بود که در کشور سوریه و در درگیری با تکفیری‌ها، در راه آرمان‌های اسلام، دفاع از حریم آل‌الله و امتداد مسیر جبهه مقاومت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

پیکر این شهید مدافع حرم پس از تشییع باشکوه در شهر ساوه، در گلزار شهدای امامزاده سید اسحاق (ع) این شهر آرامش ابدی یافت.

کد مطلب 4855936

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