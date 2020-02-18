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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۵۱

بعد از شش روز از تبلیغات انتخاباتی؛

یک نفر از کاندیداهای حوزه قروه و دهگلان انصراف داد

یک نفر از کاندیداهای حوزه قروه و دهگلان انصراف داد

قروه- ششمین روز از تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس در قروه با انصراف یکی از نامزدهای این دوره رقم خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام ستاد انتخابات شهرستان قروه در ششمین روز از تبلیغات کاندیداهای انتخابات مجلس یکی از کاندیداهای این دوره به صورت رسمی انصراف خود را اعلام کرد.

این کاندیدا دارای شغل آزاد و متولد ۶۴ با مدرک ارشد میکروب شناسی از ادامه رقابت در این کارزار سیاسی انصراف داد.

با انصراف این نامزد انتخاباتی، ۱۶ کاندیدای دیگر که شامل ۱۵ مرد و یک زن هستند در عرصه رقابت باقی مانده اند.

احتمال اینکه روند انصرافی‌ها در حوزه انتخابی قروه و دهگلان تا روز رأی گیری ادامه داشته باشد، وجود دارد.

کد مطلب 4855949

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