سردار سلیمانی متعلق به همه نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ علی عبداللهی پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از منطقه پدافند هوایی شهید نصر اصفهانی که با حضور امیر دریا دار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش، امیر سرتیپ ابوالفضل سپهری معاون هماهنگ کننده نیروی پدافند هوایی و جمعی از فرماندهان و مسئولان نظامی صورت گرفت اظهار داشت: خون به ناحق ریخته شده شهید سردار حاج قاسم سلیمانی، به مراتب بیشتر از زمان حیات ایشان جبهه مقاومت اسلامی را تقویت خواهد کرد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: آنچه تشییع پیکر حاج قاسم سلیمانی را به یک تشییع بی نظیر در طول تاریخ کشور مبدل کرده است ناشی از اخلاص و جایگاه رفیع این فرمانده بزرگ نزد خداوند متعال است، سردار حاج قاسم سلیمانی متعلق به کل نیروهای مسلح بوده و خواهد بود، سیره و روش شخصیت بزرگی همچون قاسم سلیمانی، الگو و اسوه برای کلیه فرماندهان اعم از سپاهی و ارتشی است و همه باید در این مسیر پرفیض به او اقتدا کنند.

سردار عبداللهی تاسی و الگو پذیری از این فرمانده بزرگ جبهه مقاومت را یک توفیق الهی قلمداد کرد و افزود: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی با تمام وجود عاشق چنین شهادتی بود و به آن رسید، ایشان جایگاه رفیعی در عرصه مقاومت دارد.

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی پدافند هوایی را خط مقدم دفاع از کشور قلمداد کرد و گفت: اقدامات مهمی که از زمان تشکیل پدافند هوایی صورت گرفته است همگی در جهت تقویت و پیشرفت این نیروی راهبردی بوده است.

سردار عبداللهی دو نهاد عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات را به مثابه دو بال برای فرمانده عنوان کرد و گفت: هم افزایی و همدلی و همکاری صمیمانه این دو نهاد مهم به عملکرد موثر فرمانده در انجام موفق ماموریت‌ها منجر خواهد شد.