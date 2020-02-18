آخرین جزئیات انتخابات ۹۸ در کرمان / آمار تخلفات کاهش یافت

عباس تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تبلیغات انتخاباتی تا ساعت ۸ صبح پنجشنبه اول اسفند ماه و ۲۴ ساعت قبل از آغاز رأی گیری ادامه دارد.

وی ساعت آغاز اخذ رأی را هشت صبح روز جمعه دوم اسفندماه ذکر کرد و افزود: بر اساس قانون روند رأی گیری به مدت حداقل ۱۰ ساعت ادامه دارد.

تقی زاده در پاسخ به اینکه آیا تخلفاتی در این خصوص گزارش شده است؟ عنوان کرد: در ذات تبلیغات انتخاباتی رقابت وجود دارد؛ در استان کرمان ۱۹۰ نامزد تأیید صلاحیت شده داریم و به ازای هر کرسی به طور میانگین ۱۹ نفر رقابت می‌کنند ممکن است برخی از طرفداران نامزدها به دلایلی من جمله عدم تسلط بر قانون مرتکب تخلفاتی شوند.

وی گفت: شاهد تخلفاتی در استان کرمان بوده‌ایم اما میزان این تخلفات به نسبت انتخابات قبلی کمتر است. تخلفات موجود هم از سوی هیئت‌های اجرایی و نظارت و ستاد پیشگیری و… در حال پی گیری است که به صفر برسد و ان شاالله یک رقابت سالم داشته باشیم.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان با ذکر موارد مشمول تخلفات انتخاباتی گفت: پلاکارد، پوستر و دیوار نویسی، راه اندازی کاروان‌های تبلیغاتی، استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی، اعلام نظر شخصیت‌ها در تأیید کاندیداها با ذکر عنوان و مسئولیت، پاره کردن آگهی مجاز تبلیغاتی کاندیداها، انجام تبلیغاتی برای نامزدها از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و استفاده از وسایل و امکانات دولتی و شهرداری‌ها از جمله این موارد است.

وی همچنین تبلیغ له یا علیه داوطلبان توسط اعضای ستادهای اجرایی و نظارتی برگزاری انتخابات را ممنوع دانست و افزود: الصاق اعلامیه، پوستر و آگهی تبلیغاتی روی علائم راهنمایی، تابلوی بیمارستان‌ها و مدارس، خودروهای دولتی، اتوبوس‌های شرکت واحد و اماکن بخش خصوصی (بدون کسب اجازه) تخلف به شمار می‌آید.

تقی زاده تبلیغ علیه نامزدها و هتک حرمت آنها را تخلف دانست و گفت: انتشار مطالب غیرواقعی دال بر انصراف گروه یا اشخصای از نامزدهای معین در مطبوعات، نشریات و خبرگزاری‌ها تخلف است. درج آگهی یا مطلب علیه داوطلبان نمایندگی در مطبوعات و رسانه‌ها تخلف است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان گفت: نامزدها توجه داشته باشند که تخلف اثر عکس دارد و مردم شیوه تبلیغاتی آنها را ارزیابی می‌کند.

وی بیان کرد: در حوزه‌های انتخابیه «بافت، رابر و ارزوئیه» هشت نامزد، «بم، ریگان، فهرج و نرماشیر» ۱۵ نامزد، «جیرفت و عنبرآباد» ۱۲ نامزد، «رفسنجان و انار» ۲۱ نامزد، «زرند و کوهبنان» ۲۰ نامزد، «سیرجان و بردسیر» ۲۹ نامزد، «شهربابک »۲۲ نامزد، «کرمان و راور» ۵۴ نامزد و «کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب» ۹ نامزد تأیید صلاحیت شده‌اند.

حضور ۲ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۹۹۱ واجد شرایط رأی در کرمان

تقی زاده گفت: از مجموع ۱۹۰ نامزد استان کرمان ۲۴ نفر زن و ۱۶۶ نفر مردم هستند و در صورت وجود موارد انصرافی، اسامی این افراد در آگهی روز دوم اسفند در کنار شعب اخذ رأی حذف خواهند شد.

وی تعداد افراد واجد شرایط رأی دادن در کرمان را دو میلیون و ۱۶۵ هزار و ۹۹۱ نفر ذکر کرد و افزود: از این تعداد ۶۹ هزار و ۵۲ نفر رأی اولی هستند که ۳۵ هزار و ۵۷۸ نفر مرد و ۳۳ هزار ۴۷۴ نفر زن هستند. میانگین سنی کاندیداها در استان کرمان ۴۷ سال است.

تقی زاده در خصوص وضعیت مدرک تحصیلی کاندیداها گفت: در حوزه انتخابیه «سیرجان و بردسیر» چهار نفر دکتری، ۲۴ نفر ارشد و یک نفر تحصیلات حوزی؛ «جیرفت و عنبرآباد» دو نفر دکتری، ۹ نفر ارشد و یک نفر تصحیلات حوزی؛ «کرمان و راور» ۱۷ نفر دکتری، ۳۶ نفر ارشد و یک نفر تحصیلات حوزی؛ «بم، ریگان، فهرج و نرماشیر» یک نفر دکتری و ۱۴ نفر ارشد؛ «بافت، رابر و ارزوئیه» دو نفر دکتری، شش نفر ارشد، «زرند و کوهبنان» سه نفر دکتری، ۱۷ نفر ارشد؛ «شهربابک» سه نفر دکتری، ۱۸ نفر ارشد؛ «رفسنجان و انار» چهار نفر دکتری، ۱۷ نفر ارشد و «کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب» دو نفر دکتری، شش نفر ارشد و یک نفر با تحصیلات حوزی هستند. همچنین ۹ نفر از کاندیداهای استان کرمان علاوه بر تحصیلات دانشگاهی دارای تحصیلات حضوری هم هستند.

وی در خصوص فرآیند اجرایی برگزاری انتخابات هم گفت: بعد از صدور فرمان انتخابات ستادهای انتخابات در استان‌ها شکل گرفته است. این ستاد از اوایل تیرماه در استان کرمان تشکیل و کمیته‌های شش گانه شکل گرفته است.

ایجاد ۲ هزار و ۲۴۹ شعبه اخذ رأی در کرمان

تقی زاده با اشاره به اینکه در ۲۳ بهمن اسامی ۱۹۰ کاندیدای تأیید صلاحیت شده استان کرمان به صورت رسمی منتشر شد، افزود: تا امروز طبق آمار دو هزار و ۲۴۹ شعبه اخذ رأی در استان کرمان برای انتخابات در نظر گرفته شده که ۸۳ شعبه نسبت به دور قبل افزایش داریم. از این تعداد هزار و ۳۲۸ شعبه ثابت و ۹۲۱ شعبه سیار است.

وی با اشاره به گستردگی و پراکندگی جمعیت در استان کرمان اظهار کرد: هزار و ۷۰ شعبه اخذ رأی در مناطق شهری و هزار و ۱۷۹ شعبه اخذ رأی در مناطق روستایی است.

تقی زاده از تأمین اقلام مورد نیاز شعبه‌ها خبر داد و گفت: تعرفه‌ها شرایط خاصی دارند و باید در قرنطینه و در محلی تحت نظارت هیئت‌های اجرایی و نظارت و سیستم امنیتی و حفاظتی باشند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان کرمان بیان کرد: بالغ بر ۴۰ هزار نفر در استان کرمان به عنوان عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری امر انتخابات مشارکت دارند.

وی با اشاره به اینکه همه امور طبق روال در حال انجام است، گفت: روز گذشته آخرین جلسه ستاد انتخابات برگزار شد؛ همچنین بر اساس تجربیات انتخابات‌های گذشته مواردی پیش بینی و در خصوص آنها تصمیاتی اتخاذ شد.