به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهیمی ظهر سه شنبه در دوره آموزشی بازرسین شهرستان دشتی و تنگستان با تاکید بر ضرورت مشارکت باشکوه مردم در انتخابات اظهار داشت: همه ما وظیفه داریم از آرای مردم صیانت کنیم و باید شرایطی فراهم شود که همه مردم در این عرصه حضور مؤثر داشته باشند.

وی از تلاش‌های فرماندار شهرستان دشتی تقدیر کرد و افزود: همه باید به قانون اشراف لازم داشته باشند تا بتوانند انتخابات را راحت‌تر برگزار کنند.

ابراهیمی با بیان اینکه نگاه بازرسین باید پیشگیری باشد، گفت: همه مردم باید احساس کنند که دست اندرکاران برگزاری انتخابات بی طرف و امین آنها هستند و عوامل اجرایی دخالتی در مسیر روند انتخابات ندارند.

رئیس هیئت بازرسی استان بوشهر ادامه داد: برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷۲۰ بازرس در سطح استان بر انتخابات نظارت دارند.