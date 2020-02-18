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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۳:۴۱

رئیس هیئت بازرسی استان بوشهر:

۷۲۰ بازرس بر انتخابات استان بوشهر نظارت می‌کنند

۷۲۰ بازرس بر انتخابات استان بوشهر نظارت می‌کنند

دشتی- رئیس هیئت بازرسی استان بوشهر گفت: برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷۲۰ بازرس در سطح استان بر انتخابات نظارت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن ابراهیمی ظهر سه شنبه در دوره آموزشی بازرسین شهرستان دشتی و تنگستان با تاکید بر ضرورت مشارکت باشکوه مردم در انتخابات اظهار داشت: همه ما وظیفه داریم از آرای مردم صیانت کنیم و باید شرایطی فراهم شود که همه مردم در این عرصه حضور مؤثر داشته باشند.

وی از تلاش‌های فرماندار شهرستان دشتی تقدیر کرد و افزود: همه باید به قانون اشراف لازم داشته باشند تا بتوانند انتخابات را راحت‌تر برگزار کنند.

ابراهیمی با بیان اینکه نگاه بازرسین باید پیشگیری باشد، گفت: همه مردم باید احساس کنند که دست اندرکاران برگزاری انتخابات بی طرف و امین آنها هستند و عوامل اجرایی دخالتی در مسیر روند انتخابات ندارند.

رئیس هیئت بازرسی استان بوشهر ادامه داد: برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۷۲۰ بازرس در سطح استان بر انتخابات نظارت دارند.

کد مطلب 4856046

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