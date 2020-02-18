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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۵:۵۲

تهیه دقیق‌ترین نقشه از تومورهای سرطان سینه

تهیه دقیق‌ترین نقشه از تومورهای سرطان سینه

محققان دانشگاه کمبریج برای اولین بار دقیق‌ترین نقشه از تومورهای سرطان سینه را تهیه کرده اند که به شناخت و درمان دقیق‌تر این بیماری مهلک کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک اکسپلوریست، در جریان شکل گیری بیماری سرطان سینه برخی سلول‌های خاص در سینه زنان حالت عادی خود را از دست داده و به سرعت تکثیر می‌شوند و در نهایت یک تومور خطرناک را تشکیل می‌دهند.

نقشه جدید که جزئیات فراوانی دارد، می‌تواند تک تک سلول‌های آلوده به تومور را با دقت بالایی نمایش دهد. نقشه مذکور چشم انداز تومورهای سرطانی، سلول‌های ایمنی، بافت‌های مرتبط کننده آنها و شرایط ژنتیکی فرد بیمار را به خوبی نمایش می‌دهد.

پژوهشگران می‌گویند این نقشه به پزشکان کمک می‌کند تا در تشخیص وضعیت آتی افراد مبتلا به سرطان سینه برآوردهای دقیق‌تری داشته باشند و تجویزهای خود را در مورد آنها با دقت بالاتری انجام دهند. از این نقشه می‌توان برای تحلیل دقیق‌تر وضعیت هر تومور نیز استفاده کرد.

برای تهیه این نقشه ۴۸۳ نمونه متفاوت از تومورهای سرطانی مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین برای تعیین کمیت و تأثیرگذاری ۳۷ نوع پروتئین مختلف در تومورهای سرطانی مذکور از یک روش تصویربرداری پیشرفته مبتنی بر طیف سنجی جرمی استفاده شده است.

کد مطلب 4856093

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