لزوم آشنایی کودکان و نوجوانان با آثار فردی و اجتماعی اقامه نماز

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «انس نوجوان با پروردگار» صبح سه شنبه در سالن سینمای اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در رشت برگزار شد.

این همایش به منظور توسعه و ترویج فرهنگ نماز در جامعه، به ویژه در میان نسل نوجوان، تشویق و همراه سازی افزون‌تر آینده سازان با فعالیت‌های مبتنی بر آموزه‌های دینی و با همکاری کانون پرورش فکری، آموزش و پرورش، ستاد اقامه نماز استان گیلان، شهرداری و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت و کانون جوانه‌ها صورت گرفت.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان در این همایش ضمن قدردانی از همراهی تمامی فعالان این عرصه، اظهار کرد: نماز دریچه‌ای برای گفتگوی صمیمانه با خداوند و بستری مناسب برای بهره‌گیری از دریای بی‌کران معنویت است.

اسفندیار ضیایی با تبیین دلایل برگزاری این همایش گفت: ترویج فرهنگی بر گرفته از دین مبین اسلام و شکل‌دهنده بهترین و متعالی‌ترین ابعاد زندگی انسان‌ها از مهم‌ترین اهداف برگزاری این همایش است.

وی با اشاره به اهمیت نماز در سخنان و سیره عملی بزرگان دین، مقام معظم رهبری و شهدا، افزود: نور چشم خواندن این فریضه دینی از سوی پیامبر مهربانی‌ها نیز گویای جایگاه والای نماز و روشنی بخشی آن به شمار می‌رود.

ضیایی به اثربخشی نماز در زندگی فردی و اجتماعی انسان‌ها اشاره و بیان کرد: برپایی نماز اول وقت لازمه موفقیت و زمینه‌ساز محبوبیت انسان‌ها است.

وی با اشاره به سردار شهید، «حاج قاسم سلیمانی» و مراسم تشییع وی با حضور جمع بی‌شمار مسلمانان و آزادی خواهان جهان ادامه داد: باور قلبی این شهید بزرگوار و توجه وی به نماز را از دلایل اصلی این حرکت خودجوش مردمی خواند.

مدیرکل کانون پرورش فکری گیلان در ادامه به انحطاط غرب و توجه بی‌اندازه آنان به مسائل دنیوی نیز اشاره و اظهار کرد: از کودکان و نوجوانان باید با الگوپذیری از سیره عملی بزرگان و علم‌اندوزی، نقشی تأثیرگذار در آینده کشور داشته باشند.