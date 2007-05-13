مجلس دانش آموزی عصاره فضایل جوانان کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد حاج علی اکبری در جمع نمایندگان دوره چهارم مجلس دانش آموزی تصریح کرد: دانش آموزان کشور از شما توقع بیشتری دارند که از جمله آن توقع اخلاق شایسته، مسئولیت شناسی و معنویت است و همه اینها چیزهای خوبی است و فرصت برای شما فراهم شده که خودتان را بهتر از گذشته بشناسید. فرصت اعتماد در مجلس، توقعات بیشتر از خود است و باید به عنوان الگوهای برتر باشید.

وی در ادامه به سخنان رهبر کبیر انقلاب اشاره کرد و افز ود: مجلس عصاره فضایل ملت است. شما دانش آموزان در حقیقت جای چند صد نفر شهیدان سرافراز و سربلند نشسته اید و این شاید سازنده ترین احساس باشد که مجلس دانش آموزی می تواند به خود بگیرد.

رئیس سازمان ملی جوانان ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای همه دانش آموزان، گفت: با استناد به جنبه های مختلف و اینکه این دوره از لحاظ اخلاق و ادب بسیار برجسته و زبانزد باشد، پیگیری آرمان های شهدا و انقلاب اسلامی باید از اهداف مورد نظر باشد.