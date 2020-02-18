اجرای نقشه راه صنعت گوهر سنگ از سال ۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، خداداد غریب پور امروز در جلسه رفع چالش‌های فرآروی توسعه صنعت گوهر سنگ ضمن بیان این مطلب گفت: استقبال ذینفعان و تصمیم گیرندگان برای همراهی با ایمیدرو جهت رفع مشکلات پیش روی این صنعت، جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: بسیار خوشحالیم که این اقدام از سوی همکاران و تشکل‌ها جدی گرفته شده و بدون شک می‌توانیم با برگزاری چنین نشست‌هایی، مشکلات صنعت را به حداقل برسانیم.

نقشه راه گوهر سنگ برای ۲ دوره زمانی

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به نقشه راه صنعت گوهر سنگ، گفت: در استراتژی‌های تدوین شده، ضرورت‌های این حوزه شامل تشکیل بازارچه، صادرات، مرکز آموزشی، ریسک‌ها، تجهیز معادن، استانداردهای آموزشی، ارتباطات، ذینفعان، تسهیلات و غیره برای تعیین نقشه راه، نهایی می‌شود.

وی ادامه داد: نقشه راه صنعت گوهر سنگ برای ۲ دوره زمانی (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ و ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰) تدوین می‌شود و در دوره نخست، اصلاح ساختار کلان صنعت، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود فضای کسب و کار، توسعه منابع تأمین سنگ خام و توسعه مدیریت و منابع انسانی انجام خواهد شد.

غریب پور اظهار داشت: براساس نقشه راه در دوره دوم، توسعه سرمایه گذاری و تولید و توسعه بازار داخلی، منطقه‌ای و جهانی پیگیری خواهد شد. همچنین در نقشه راه، ایجاد شورای عالی گوهر سنگ و تأسیس خانه گوهر ایران برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه این صنعت، با هزینه کم (حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان) می‌تواند اشتغال مناسبی در کشور ایجاد می‌کند و نیاز به زمان و مکان خاصی ندارد.

برگزاری گردهمایی گوهر سنگ‌ها در ۱۴ اسفند

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به برگزاری «گردهمایی واکاوی چالش‌ها و راهکارهای توسعه هنر صنعت گوهر سنگ ها» در ۱۴ اسفند امسال گفت: برنامه ریزی های لازم برای این منظور با همکاری ایمیدرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و خانه معدن انجام شده است.

وی ادامه داد: در این گردهمایی، ضمن ارائه گزارش توسط ۴ کمیته تخصصی تعریف شده، استراتژی و برنامه‌های عملیاتی به روز رسانی شده در این صنعت، راهکارهای علمی و عملی ارائه خواهد شد.

غریب پور خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی، همچنین رئیس کنفدراسیون جهانی جواهرات (CIBJO) به صورت وبینار (webinar) در همایش شرکت خواهد کرد و قرار است ۱۰ سوال کلیدی در حوزه صنعت گوهر سنگ‌ها و جواهرات از وی پرسیده و پاسخ ایشان به عنوان راهکار ارائه شود.

ارزش افزوده بالا با تلفیق هنر و سنگ

منصور قربانی، مسئول تدوین طرح مطالعاتی تدوین استراتژی و برنامه‌های عملیاتی صنعت سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی ایران در این جلسه گفت: با توجه به سابقه چندهزار ساله ایران در صنعت گوهر سنک، اگر این صنعت با هنر تلفیق پیدا کند، ارزش افزاوده بالایی ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به استراتژی تدوین شده، سهم مناسبی از گردش مالی جهانی برای کشور ایجاد خواهد شد.

۱.۵ سال مطالعه میدانی برای طرح جامع

سلمان فرخ زاد، مشاور وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئول تدوین طرح جامع سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی نیز در این جلسه گفت: برای این طرح، با همه دست اندرکاران صنعت، طی ۱.۵ سال مطالعه میدانی صورت گرفته و جلسات مختلف با اتحادیه‌های ذیربط برگزار شده است. وی ادامه داد: برای افزایش بهره وری، تلاش شده تا با بررسی زنجیره معدن، هر حوزه نقش خود را ایفا کند.