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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۴۱

غریب پور خبر داد:

اجرای نقشه راه صنعت گوهر سنگ از سال ۹۹

اجرای نقشه راه صنعت گوهر سنگ از سال ۹۹

رئیس هیات عامل ایمیدرو از اجرای نقشه راه صنعت گوهر سنگ از سال ۹۹ خبر داد و گفت: اسفند امسال گردهمایی واکاوی چالش ها و راهکارهای توسعه هنر صنعت گوهر سنگ ها برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، خداداد غریب پور امروز در جلسه رفع چالش‌های فرآروی توسعه صنعت گوهر سنگ ضمن بیان این مطلب گفت: استقبال ذینفعان و تصمیم گیرندگان برای همراهی با ایمیدرو جهت رفع مشکلات پیش روی این صنعت، جای تقدیر و تشکر دارد.

وی افزود: بسیار خوشحالیم که این اقدام از سوی همکاران و تشکل‌ها جدی گرفته شده و بدون شک می‌توانیم با برگزاری چنین نشست‌هایی، مشکلات صنعت را به حداقل برسانیم.

نقشه راه گوهر سنگ برای ۲ دوره زمانی

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به نقشه راه صنعت گوهر سنگ، گفت: در استراتژی‌های تدوین شده، ضرورت‌های این حوزه شامل تشکیل بازارچه، صادرات، مرکز آموزشی، ریسک‌ها، تجهیز معادن، استانداردهای آموزشی، ارتباطات، ذینفعان، تسهیلات و غیره برای تعیین نقشه راه، نهایی می‌شود.

وی ادامه داد: نقشه راه صنعت گوهر سنگ برای ۲ دوره زمانی (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ و ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰) تدوین می‌شود و در دوره نخست، اصلاح ساختار کلان صنعت، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود فضای کسب و کار، توسعه منابع تأمین سنگ خام و توسعه مدیریت و منابع انسانی انجام خواهد شد.

غریب پور اظهار داشت: براساس نقشه راه در دوره دوم، توسعه سرمایه گذاری و تولید و توسعه بازار داخلی، منطقه‌ای و جهانی پیگیری خواهد شد. همچنین در نقشه راه، ایجاد شورای عالی گوهر سنگ و تأسیس خانه گوهر ایران برنامه ریزی شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه این صنعت، با هزینه کم (حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان) می‌تواند اشتغال مناسبی در کشور ایجاد می‌کند و نیاز به زمان و مکان خاصی ندارد.

برگزاری گردهمایی گوهر سنگ‌ها در ۱۴ اسفند

رئیس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به برگزاری «گردهمایی واکاوی چالش‌ها و راهکارهای توسعه هنر صنعت گوهر سنگ ها» در ۱۴ اسفند امسال گفت: برنامه ریزی های لازم برای این منظور با همکاری ایمیدرو، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و خانه معدن انجام شده است.

وی ادامه داد: در این گردهمایی، ضمن ارائه گزارش توسط ۴ کمیته تخصصی تعریف شده، استراتژی و برنامه‌های عملیاتی به روز رسانی شده در این صنعت، راهکارهای علمی و عملی ارائه خواهد شد.

غریب پور خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی، همچنین رئیس کنفدراسیون جهانی جواهرات (CIBJO) به صورت وبینار (webinar) در همایش شرکت خواهد کرد و قرار است ۱۰ سوال کلیدی در حوزه صنعت گوهر سنگ‌ها و جواهرات از وی پرسیده و پاسخ ایشان به عنوان راهکار ارائه شود.

ارزش افزوده بالا با تلفیق هنر و سنگ

منصور قربانی، مسئول تدوین طرح مطالعاتی تدوین استراتژی و برنامه‌های عملیاتی صنعت سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی ایران در این جلسه گفت: با توجه به سابقه چندهزار ساله ایران در صنعت گوهر سنک، اگر این صنعت با هنر تلفیق پیدا کند، ارزش افزاوده بالایی ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به استراتژی تدوین شده، سهم مناسبی از گردش مالی جهانی برای کشور ایجاد خواهد شد.

۱.۵ سال مطالعه میدانی برای طرح جامع

سلمان فرخ زاد، مشاور وزارت صنعت، معدن و تجارت و مسئول تدوین طرح جامع سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی نیز در این جلسه گفت: برای این طرح، با همه دست اندرکاران صنعت، طی ۱.۵ سال مطالعه میدانی صورت گرفته و جلسات مختلف با اتحادیه‌های ذیربط برگزار شده است. وی ادامه داد: برای افزایش بهره وری، تلاش شده تا با بررسی زنجیره معدن، هر حوزه نقش خود را ایفا کند.

کد مطلب 4856138

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