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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۲۳

رئیس سازمان صمت استان سمنان:

۱۲۴۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی استان پرداخت می‌شود

۱۲۴۰ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی استان پرداخت می‌شود

سمنان – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: یک هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید به ۶۱ واحد تولیدی در بخش صنعت و کشاورزی استان پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسودی ظهر سه‌شنبه در حاشیه جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این جلسه و با تصمیم اعضای کارگروه، ۶۱ واحد صنعتی و کشاورزی برای دریافت تسهیلات از محل منابع رونق تولید ۹۸ به ارزش یک هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شدند.

وی بابیان اینکه برسی مشکلات بانکی، مالیات و زیربنایی شش واحد تولیدی از دیگر دستورات مهم این جلسه کارگروه بود، تصریح کرد: رفع مشکلات واحدهای تولیدی و تسریع در فرآیند پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای معرفی‌شده در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با تأکید بر اینکه تأمین منابع مالی برای بانک‌ها، رفع مشکلات وثیقه متقاضیان و مسائل مالیاتی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که تولیدکنندگان با آن روبه‌رو هستند، افزود: تاکنون درمجموع ۳۰۹ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی استان تسهیلات رونق تولید و بند الف تبصره ۱۸ برنامه تولید و اشتغال به ارزش ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال دریافت کردند.

اسودی گفت: تاکنون در قالب تسهیلات رونق تولید سال جاری ۶۰۷ واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات به ارزش ۲۳ هزار میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شدند.

کد مطلب 4856145

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