دستگیری سارقان منزل با ۴۰ فقره سرقت در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ بهادر اسماعیلی اظهار داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت منزل در منطقه شهرک پردیسان و مطالبه شهروندان برای دستگیری سارقان، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران ۲۲ کلانتری پردیسان قرار گرفت.

وی گفت: در ادامه مأموران با بررسی جغرافیای جرم و انجام اقدامات پلیسی سارق و همدستش را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی استان در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قم افزود: متهمان ابتدا منکر هرگونه سرقت منزل بودند اما در مواجهه با مدارک و مستندات موجود به ۴۰ فقره سرقت منزل اعتراف کردند.

وی از دستگیری مالخر اموال مسروقه در این رابطه خبر داد و گفت: در نهایت متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای انجام مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی استان شدند.

سرهنگ اسماعیلی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد مشکوک موضوع را از طریق تلفن فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام تا نسبت به دستگیری مجرمان و متخلفان اقدام شود.