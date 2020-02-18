به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز ««صدیق صدیقی»، سخنگوی کاخ ریاست‌جمهوری افغانستان، در نشست خبری با خبرنگاران با مشروط عنوان کردن توافقنامه صلح آمریکا و طالبان، گفته است که این توافق نامه قرار است هفته آینده نهایی شود.

به گفته صدیقی «مایک پمپئو» و «مارک اسپر»، وزیران خارجه و دفاع آمریکا به «اشرف غنی» رئیس‌جمهور افغانستان اعلام کرده‌اند که هیچیک از بندهای توافقنامه صلح با طالبان بدون پیش‌شرط نیست.

سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در عین حال تاکید کرد که توافقنامه صلح آمریکا و طالبان هفته آینده نهایی خواهد شد و دولت افغانستان خواستار برقراری آتش‌بس است.

صدیقی همچنین تاکید کرد: هیئتی که از جانب دولت با گروه طالبان مذاکره خواهد کرد، نماینده همه ملت است که همواره با همه طرف‌ها رایزنی خواهد کرد.