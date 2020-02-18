از همکاری علمی مشترک با کشورهای دیگر حمایت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دیدار با دکتر دریا اورس سفیر جمهوری ترکیه در تهران گفت: همکاری‌های دانشمندان و متفکران دو کشور ایران و ترکیه به طور حتم می‌تواند زمینه‌ساز توسعه روابط مناسب و سازنده با یکدیگر و همچنین با سایر کشورهای منطقه باشد.

وزیر علوم با اشاره به روابط و جایگاه علمی و سیاسی و اقتصادی ایران و ترکیه در منطقه گفت: نزدیکی روابط ایران و ترکیه در زمینه‌های مختلف به خصوص در زمینه علمی و فناوری همیشه اثرگذار بوده و لذا باید تلاش کنیم با توجه به ظرفیت بالای نیروی انسانی و سایر امکاناتی که در اختیار داریم، در جهت رشد و توسعه منطقه بیش‌ازپیش کوشا باشیم.

وی با بیان اینکه در کنار رشد و توسعه علمی ایران، خواستار پیشرفت کشورهای همسایه نیز در زمینه‌های علمی هستیم، گفت: دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی ایران علی‌رغم محدودیت‌ها و تحریم‌های اعمال شده، همه تلاش‌شان معطوف به آن بوده که جایگاه علمی کشور را ارتقاء دهند و در این راستا شرایطی را فراهم کرده‌اند که تبادلات علمی و فرهنگی به بهترین نحو میان دانشگاه‌های ایران با دانشگاه‌ها و مراکز علمی سایر کشورها صورت گیرد.

دکتر غلامی با اشاره به همکاری‌های مشترک دانشگاه‌های ایران با مراکز علمی معتبر کشورهای اروپایی اظهار داشت: از همکاری‌های مشترک مراکز علمی ایران با دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشورهای دیگر حمایت می‌کنیم و باید تلاش کنیم این همکاری‌ها را با دانشگاه‌های ترکیه هم بیش از پیش توسعه دهیم.

وزیر علوم با تاکید بر معرفی یک دانشگاه بزرگ ترکیه به عنوان متولی برقراری ارتباط با دانشگاه‌های ایران و انجام هماهنگی‌های بیشتر در این خصوص، درباره امکان ایجاد رشته زبان و ادبیات ترکی استانبولی در دانشگاه تهران و همچنین ارزشیابی و تایید بیشتر دانشگاه‌های ترکیه، دستور بررسی‌های لازم را صادر کرد.

همچنین در این دیدار حسین سالار آملی، قائم مقام وزیر علوم در امور بین‌الملل و رئیس مرکز همکاری‌های علمی، بین. المللی درخصوص نحوه ارتباطات دانشگاه‌های ایران و ترکیه و همچنین تبادل استاد و دانشجو بین دانشگاه‌های دو کشور توضیحاتی ارائه کرد.

وی افزود: تاکنون توافق‌نامه‌های همکاری متعددی از طرف دانشگاه‌های ایران با دانشگاه‌های ترکیه به امضاء رسیده که با وجود اعلام آمادگی دانشگاه‌های ایرانی هنوز از طرف دانشگاه‌های ترکیه هیئت اجرایی مشخصی برای انجام مفاد این قراردادها معرفی نشده که در صورت هماهنگی بیشتر بین طرفین، تا جای ممکن در انجام بندهای این توافق‌نامه‌ها فعالیت خواهیم کرد.

سالارآملی با بیان اینکه دانشگاه‌های تایید شده ترکیه در سطح متوسط از ۶ مورد در سال ۲۰۱۹ به ۱۷ مورد در سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است، گفت: درخصوص ایجاد رشته زبان و ادبیات ترکی استانبولی هم علاوه بر دایر بودن این رشته در دانشگاه علامه طباطبایی، قصد ما بر این بوده که این رشته را در دانشگاه تبریز به دلیل اشتیاق بیشتر و همچنین داوطلبان فراوان برای یادگیری این رشته ایجاد کنیم.