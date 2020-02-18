علی فرخزاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پیش بینی‌های انجام شده زمینه برگزاری انتخاباتی باشکوه و آرام و قانونمند در استان مهیا شده و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.

وی بیان کرد: با تشکیل هیئت‌های اجرایی، نظارت و بازرسی روند تبلیغات و برگزاری انتخابات بخوبی رصد می‌شود و در صورت بروز هر گونه مشکلی اقدام لازم صورت می‌گیرد.

رئیس هیئت بازرسی در انتخابات استان قزوین تصریح کرد: در روز انتخابات برای هر سه صندوق یک بازرس تعیین شده است و برای هر صندوق سیار نیز یک بازرس وجود دارد.

فرخزاد افزود: ۶۲۴ بازرس در روز انتخابات در سطح استان قزوین بر روند انتخابات مجلس شورای اسلامی نظارت خواهند کرد.

وی ادامه داد: از این تعداد ۵۶۰ بازرس به صورت متمرکز و ۶۴ بازرس به صورت غیر متمرکز تحت نظارت ۱۰ بازرس ویژه در استان بر امور انتخابات نظارت می‌کنند.

فرخزاد تصریح کرد: تاکنون ۹۱ فقره تخلف انتخاباتی از زمان شروع فرآیند یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان قزوین ثبت شده و در دست بررسی است.

فرخ زاد یادآور شد: حدود ۷۱ درصد تخلف ثبت شده مربوط به تبلیغات زودهنگام است که به داوطلبان و نامزدهای انتخاباتی تذکر لازم داده شد.

