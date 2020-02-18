به گزارش خبرنگار مهر، بهروز ندائی ظهر سه شنبه در دیدار با عوامل اجرایی ستاد حوزه‌های انتخابیه انتخابات مجلس اردبیل عنوان کرد: با بررسی آمار گذشته مشخص می‌شود که اهالی استان اردبیل همواره مشارکت مطلوبی را از خود در انتخابات مختلف به نمایش گذاشته و با احساس مسئولیت در پای صندوق‌های رأی حاضر شده‌اند.

وی با بیان اینکه میزان مشارکت در اردبیل همواره از میانگین کشوری بالاتر است، افزود: تمهیداتی اندیشیده شده تا تمامی مراحل رأی گیری یازدهمین دوره انتخابات مجلس در اردبیل به غیر از شمارش آرا به صورت الکترونیکی برگزار شود.

رئیس ستاد انتخابات استان اردبیل یادآور شد: تعداد دقیق افراد واجد شرایط برای حضور در انتخابات و همچنین میزان رأی اولی‌ها در اردبیل، ۲ روز قبل از آغاز انتخابات مشخص شده و اعلام خواهد شد.

ندائی با بیان اینکه در انتخابات پیش رو ۲۰ هزار نفر به عنوان ناظر و بازرس در روند انتخابات فعالیت خواهند کرد، تصریح کرد: یک هزار و ۲۹۵ صندوق رأی در شعبات ثابت و سیار حوزه‌های انتخابیه استان اردبیل پیش بینی شده است.

وی افزود: با هدف اطمینان از سلامت روند رأی گیری، نامزدهای انتخاباتی مجلس می‌توانند در زمان برگزاری انتخابات نمایندگان خود را در شعبات رأی مستقر نمایند.