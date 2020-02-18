صدور موافقت اصولی برای ساخت یک هتل ۴ ستاره در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمالک شنبه زاده اظهار کرد: بنا به درخواست بخش خصوصی کمیته فنی سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با صدور موافقت اصولی هتل ۴ ستاره در شهر ایلام با سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد ریال موافقت کرد.

وی افزود: کمیته فنی سرمایه گذاری اداره کل با توجه به نیاز مبرم استان و شهر ایلام به هتل ۴ و ۵ ستاره در استانداردهای ابلاغی در راستای جلب و جذب گردشگران داخلی و خارجی و افزایش تورهای گردشگری ورودی با ایجاد این طرح موافقت کرد.

شنبه زاده اظهار کرد: با توجه به اینکه استان ایلام یکی از معبرهای اصلی تردد زوار به شهرهای مذهبی عراق است این منطقه نیازمند سرمایه گذاری در بخش ساخت و تجهیز هتل ۴ و ۵ ستاره است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایلام با بیان اینکه این استان از هرگونه سرمایه گذاری که منجر به توسعه و تقویت صنعت گردشگری منطقه شود، استقبال می‌کند، ابراز امیدواری کرد با همکاری کمیسیون گردشگری زمینه لازم برای تقویت گردشگری این منطقه فراهم شود.