به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالله عبدالله» رقیب اصلی «محمد اشرف غنی»، رئیس جمهور فعلی افغانستان، دقایقی پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، به اعلام این نتایج واکنش نشان داد.

در همین ارتباط، «عبدالله عبدالله» با اشاره به نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات که در آن «محمداشرف غنی»، به عنوان پیروز نهایی انتخابات ریاست جمهوری اخیر عنوان شده، گفت: در جلسه با شورای انسجام مجاهدین اعلام کرده که نتیجه تقلبی را نمی‌پذیریم و تنها نتیجه آرای پاک و شفاف برای ما قابل قبول است.

به گفته عبدالله عبدالله، شرکت کنندگان در جلسه اخیر نیز حمایت همه جانبه خود را از ریاست اجرایی و مواضع آن درباره رسیدگی به شکایات و شفافیت انتخابات اعلام کرده‎‌اند.

پیش از این، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، «اشرف غنی» را پیروز نهایی نتایج انتخابات افغانستان اعلام کرد.

در همین ارتباط، «حوا علم نورستانی» رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری گفت، محمد اشرف غنی با کسب ۵۰/۶۴ درصد از آرا برنده انتخابات است.

همچنین بر اساس اعلام این کمیسیون، عبدالله عبدالله با کسب ۷۲۸۴۱ رأی، ۳۹.۵۲ آرا را به خود اختصاص داده است.

گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان با کسب ۷۰ ۲۴۱ رأی معادل ۳.۸۵ درصد در جایگاه سوم قرار گرفته است.

روز گذشته نیز کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده بود که روند بازشماری مجدد آرا در ولایت‌های بدخشان، تخار، سرپل، فاریاب، غزنی، ننگرهار، هلمند، قندهار و کابل با حضور ناظران کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی و تیم‌های انتخاباتی پایان یافته است و نتیجه نهایی انتخاباتی قرار است به زودی اعلام شود.