اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جوانشیر ظهر سه شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: تاکنون بالغ بر ۴۰ هزار نفر در استان البرز برای شرکت در آزمون وسع ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد برای ۲۶ هزار نفر پیامک ارسال شده و وضعیت ثبت نامی آنها مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون برای ۹ هزار نفر از ثبت نام کنندگان در آزمون وسع دفترچه صادر شده است، گفت: از این تعداد ۸ هزار و ۱۰۰ نفر جزو دهک‌هایی هستند که به صورت رایگان دفترچه برای آنها صادر می‌شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان البرز در خصوص استقرار سازمان الکترونیک در این مجموعه گفت: این مهم در سال جاری جز وظایف ما بوده است و دو شهرستان نظرآباد و هشتگرد به صورت پایلوت وارد این سیستم شده و دارای نسخه نویسی الکترونیک هستند.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۱۱ بیمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی استان البرز دارای طرح استحقاق سنجی الکترونیک است، افزود: در این قالب و بدون نیاز به دفترچه تنها با ورود کد ملی بیمار به سامانه آن فرد پذیرش شده و خدمات درمانی به آنها انجام می‌شود، در این طرح کشوری البرز به صورت پایلوت اجرای آن را دنبال کرده است و برای آن در سطح بیمارستان‌های خصوصی البرز به صورت پایلوت کشوری در حال رایزنی است.

جوانشیر در بخش دیگری با بیان اینکه ۸۵ درصد از بیمه شدگان ما رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته‌اند، گفت: دولت هزینه بیمه شدگان را پرداخت می‌کند در واقع ما نقش یک سازمان حمایتی را داریم، در ادامه برای مشارکت بیشتر مردم در تحت پوشش قرار گرفتن بیمه سلامت آزمون وسع پایه ریزی شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه با الکترونیکی شدن نسخ کاهش هزینه‌ها را شاهد بودیم، گفت: در بودجه امسال ۹ درصد افزایش برای سازمان پیش بینی شده است.