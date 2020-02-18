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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۵۲

رئیس هیئت نظارت انتخابات استان سمنان:

بازرسان وظیفه اجرای انتخابات را ندارند/ نظارت تنها رسالت بازرس

بازرسان وظیفه اجرای انتخابات را ندارند/ نظارت تنها رسالت بازرس

شاهرود- رئیس هیئت نظارت انتخابات استان سمنان با بیان اینکه بازرسان وظیفه برگزاری انتخابات را در روز دوم اسفند ماه بر عهده ندارند، گفت: این افراد تنها ناظران قانونی انتخابات هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری بعد از ظهر سه شنبه در نشست آموزشی بازرسان انتخابات شعب اخذ رأی حوزه انتخابیه شاهرود در سالن همایش‌های کانون شهید بهشتی با بیان اینکه مردم ثابت کردند که با حضور حداکثری در انتخابات به ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی پایبند هستند، ابراز کرد: لباس خدمت در حوزه بازرسی انتخابات بر پیکر هر فردی قرار نمی‌گیرد و افرادی که در این بخش از انتخابات در استان فعال هستند در کنار دیگر مسئولان از شخصیت‌های کاردان و موفق محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: کار اجرای انتخابات با بازرسان نیست و بازرسان به معنای واقعی چشم و گوش وزارت کشور در حُسن برگزاری این رویداد مهم هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت: انتخابات در ایران نماد مردم سالاری دینی است و مردم ایران همواره در صحنه‌های مختلف ارادت خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی نشان دادند.

فخری با بیان اینکه بازرسان باید آشنایی کامل به قوانین و مقررات انتخابات داشته باشند و خوشبختانه افراد باتجربه‌ای در برگزاری انتخابات در استان سمنان فعال هستند، گفت: زیرساخت‌های لازم برای برگزاری تمامی فرایندهای انتخابات در استان سمنان فراهم است.

کد مطلب 4856359

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