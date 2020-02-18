به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان با یک سری کار گسترده اطلاعاتی به سرنخ‌هایی از قاچاق محموله سنگین مواد مخدر توسط اعضای یک باند حرفه‌ای قاچاق از مناطق مرزی به حوزه شهرستان ایرانشهر با استفاده از خودروهای تیزرو دست یافتند.

وی افزود: تیم عملیات ویژه پلیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان با همکاری تیم‌هایی از مأموران انتظامی ایرانشهر پس از یک سری کار گسترده اطلاعاتی ظهر روز گذشته اعضای این باند مسلحانه را که با ۲ دستگاه سواری پژو در حال جابه جایی محوله موادمخدر در مسیر ایرانشهر- خاش بودند را شناسایی و تحت نظر قرار دادند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: قاچاقچیان به محض ورود به منطقه کمین با عوامل انتظامی درگیر و با آتش پر حجم تکاوران پلیس ضمن رها کردن خودروها به سمت ارتفاعات منطقه متواری شدند.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی در این عملیات مقتدرانه در پاکسازی از منطقه درگیری ضمن دستگیری یکی از قاچاقچیان در بازرسی از خودروها یک تن و ۱۳۹ کیلو و ۵۸۷ گرم انواع موادمخدر شامل یک تن و ۲۷ کیلو و ۸۸۷ گرم تریاک، ۱۱۱ کیلو و ۷۰۰ گرم حشیش کشف کردند.

سردار قنبری تصریح کرد: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر اعضای متواری این باند مسلحانه ادامه دارد.