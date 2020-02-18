به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، ذبیح الله میر اظهار داشت: با توجه به اینکه این زباله‌ها و نخاله‌ها که توسط عده معدودی از شهروندان و مسافران در طبیعت اطراف شهرک گاوداران رها شده بود علاوه‌بر از بین بردن محیط زیست، چهره ناخوش آیندی را در حریم محورهای مواصلاتی ایجاد کرده بود که راهداران این اداره با بهره‌گیری از توان سه دستگاه ماشین آلات اقدام به جمع آوری این زباله‌ها کردند.

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زاهدان تاکید کرد: انتظار می‌رود شهروندان و کاربران جاده در تمامی ایام سال با پاکیزه نگه داشتن حاشیه راه‌ها و اماکن عمومی و پرهیز از ریختن زباله به مسؤولیت فردی و اجتماعی خود عمل کنند.