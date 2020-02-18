  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۸:۳۵

۸۰ تن زباله از اطراف شهرک گاوداران زاهدان جمع‌آوری شد

۸۰ تن زباله از اطراف شهرک گاوداران زاهدان جمع‌آوری شد

زاهدان- سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زاهدان گفت: ۸۰ تن زباله و نخاله حریم راه در محدوده شهرک گاوداران این شهر برای نخستین بار در یک عملیات ضربتی جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، ذبیح الله میر اظهار داشت: با توجه به اینکه این زباله‌ها و نخاله‌ها که توسط عده معدودی از شهروندان و مسافران در طبیعت اطراف شهرک گاوداران رها شده بود علاوه‌بر از بین بردن محیط زیست، چهره ناخوش آیندی را در حریم محورهای مواصلاتی ایجاد کرده بود که راهداران این اداره با بهره‌گیری از توان سه دستگاه ماشین آلات اقدام به جمع آوری این زباله‌ها کردند.

سرپرست اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای زاهدان تاکید کرد: انتظار می‌رود شهروندان و کاربران جاده در تمامی ایام سال با پاکیزه نگه داشتن حاشیه راه‌ها و اماکن عمومی و پرهیز از ریختن زباله به مسؤولیت فردی و اجتماعی خود عمل کنند.

کد مطلب 4856388

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها