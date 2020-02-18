انفجار گاز هلیوم در شهرباغستان ۲ کشته و مصدوم بر جا گذاشت

حسن رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، از انفجار و آتش سوزی یک ساختمان در شهر باغستان خبر داد و اظهار داشت: در این حادثه یک باب ساختمان در جاده شهریار تهران، جنب پمپ بنزین بر اثر گاز هلیوم منفجر شد و یک کشته و یک تن مصدوم بر جا ی گذاشته است.



شهردار باغستان گفت: در این حادثه بلافاصله شخص مصدوم جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شد.

رنجبر اظهار داشت: تحقیقات برای روشن شدن ابعاد این حادثه توسط کارشناسان در حال بررسی است و دلایل آن اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: در این حادثه، آتش نشانان و اورژانس حاضر در محل ضمن ایمن سازی محل حادثه و ابلاغ دستورالعمل‌های ایمنی لازم به منظور پیشگیری و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، اقدامات لازم مبنی بر اعزام فرد مصدوم به مراکز درمانی را انجام دادند.