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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۹:۰۶

شهردار باغستان:

انفجار گاز هلیوم در شهرباغستان ۲ کشته و مصدوم بر جا گذاشت

انفجار گاز هلیوم در شهرباغستان ۲ کشته و مصدوم بر جا گذاشت

شهریار- شهردار باغستان از انفجار و آتش سوزی یک ساختمان در شهر باغستان خبر داد و گفت:این حادثه یک نفر کشته و یک مجروح بر جای گذاشته است.

حسن رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر، از انفجار و آتش سوزی یک ساختمان در شهر باغستان خبر داد و اظهار داشت: در این حادثه یک باب ساختمان در جاده شهریار تهران، جنب پمپ بنزین بر اثر گاز هلیوم منفجر شد و یک کشته و یک تن مصدوم بر جا ی گذاشته است.

شهردار باغستان گفت: در این حادثه بلافاصله شخص مصدوم جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شد.

رنجبر اظهار داشت: تحقیقات برای روشن شدن ابعاد این حادثه توسط کارشناسان در حال بررسی است و دلایل آن اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: در این حادثه، آتش نشانان و اورژانس حاضر در محل ضمن ایمن سازی محل حادثه و ابلاغ دستورالعمل‌های ایمنی لازم به منظور پیشگیری و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه، اقدامات لازم مبنی بر اعزام فرد مصدوم به مراکز درمانی را انجام دادند.

کد مطلب 4856409

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