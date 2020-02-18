به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی بعدازظهر سه شنبه در دومین همایش رهنمون سلامت بسیج جامعه پزشکی استان اظهارکرد: کار ما در طرح شهید رهنمون باید با اقدامات جهادی ادامه پیدا کند.

وی افزود: این طرح برای نیازمندترین انسان ها پیش بینی شده و اولویت ما، خدمت رسانی به قشر محروم جامعه است.

معروفی تاکید کرد: این طرح می تواند معضلات و مشکلات مردم کم برخوردار را حل کند و ما با حضور خود در جمع این مردم که ولی نعمت ما هستند می توانیم قدری از مشکلات مردم را بکاهیم.

وی ادامه داد: سلامتی و امنیت دو نعمت نهان خداوند متعال بوده و طرح شهید رهنمون شبکه سازی نعمت سلامتی برای محرومان است.

معروفی بیان کرد: من شاخصه های سلامت در کرند را یکسان با نقاط محروم سیستان و بلوچستان دیدم و همه ما موظف هستیم برای محرومیت زدایی مناطق محروم استان بکوشیم.

وی تصریح کرد: مردم داری و خستگی ناپذیری را از ویژگی های شهید رهنمون می دانیم و معتقدیم باید با نگاه به روحیات شهید رهنمون به مردم خدمت کرد.

فرمانده سپاه نینوای گلستان خاطرنشان کرد: این دو ویژگی در طرح رهنمون باید برجسته شود و شما باید با مردم نوازی و خستگی ناپذیری در خدمت به مردم شهید رهنمون امروز جامعه پزشکی باشید و لازم است شما عزیزان بدانید اقدامات ما در این طرح در راستای مبارزه با ناامیدی است که جنود شیطان شناخته می شود و ما با ترزیق امید به مردم جامعه جنود خداوند را می گسترانیم.

معروفی با اشاره به پیشرفت های چشمگیر پزشکی در گام اول انقلاب اسلامی گفت: طی ۴۱ سال گذشته رشد کیفی و تخصصی ما در حوزه بهداشت، درمان و علم پزشکی فوق العاده بوده و اصلاً قابل قیاس با شرایط پیش از انقلاب نیست اما هنوز هم جای کار داریم و باید برای ارائه خدمات پزشکی به مردم بکوشیم.