تراکتور مدعی قهرمانی جام حذفی است/ تلاش برای شکست مس در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی عصر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران در نشست خبری قبل از بازی تیمش با مس کرمان گفت: برای شکست دادن مس در تبریز تمام تلاش خود را می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تراکتور آماده بازی با مس کرمان است و روحیه و انگیزه بالایی داریم، ادامه داد: فردا محکوم به برد هستیم و دوست داریم روند رو به رشد خودمان را ادامه دهیم.

الهامی با اشاره به اینکه در جام حذفی نباید اشتباه کرد، افزود: دو تیم بازی‌های پرفشاری را سپری می‌کنند. در مرحله یک هشتم نهایی با تیم قابل احترامی به نام مس کرمان بازی داریم.

سرمربی تراکتور در خصوص جام حذفی همچنین گفت: بازی‌ها در این مرحله متفاوت است چراکه در این مرحله همه یا هیچ حکم می‌کند. بازی‌ها به مرحله‌ای رسیده که هر روز سخت‌تر می‌شود و ما مقابل تیم خوب مس بازی می‌کنیم.

وی در خصوص مصدومان و محرومان تیمش نیز اظهار داشت: محروم نداریم ولی چند بازیکن مصدوم داریم که مشخص نیست می‌توانند بازی کنند یا خیر ولی اسمی از آنها نمی برم.

الهامی با اشاره به اینکه تراکتور شرایط خوبی دارد، گفت: مصمم هستیم از این مرحله عبور کنیم. بازی‌ها دشوار است اما بازیکنان تراکتور تمام سعی و تلاش خود را برای عبور از این مرحله خواهند کرد تا به سلامت از این بازی عبور کنیم.

وی در خصوص حضور میمبلا در تمرینات تراکتور گفت: میمبلا به تیم برگشته و مصدومیت او تا درصد زیادی برطرف شده است. با او صحبت کردم و گفت که به وضعیت مسابقه نرسیده است.

وی افزود: میمبلا بازیکن خوب پرویی ما است و او بعد از چند بازی به تیم ملحق می‌شود. او بازیکنی است که در روزهای سخت می‌تواند به تیم ما کمک کند.

سرمربی تراکتور با اشاره به اینکه هواداران برای حمایت از ما به ورزشگاه بیایند، افزود: تمام امید و پشتوانه ما هوادارانی هستند که تا الان برای ما سنگ تمام گذاشتند. فردا ما نباید تنها باشیم و تلاش می‌کنیم با حضور هواداران بازی خوبی انجام دهیم.